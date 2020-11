Voix d’un changement social

Pour commencer cette liste, il faut mettre sous la loupe sa contribution la plus marquée: une influence idéologique et sociale. gris Il appartient à la génération centenaire ou génération Z qui expriment des anecdotes personnelles dans leur musique qui, à leur tour, deviennent des problèmes d’impact dans la société et n’ont pas peur de les affronter. Tel est le cas de l’anxiété, embrasser nos différences comme uniques et la liberté d’aimer et d’exprimer l’identité de genre sans étiquettes.

Être vulnérable aux facteurs sociaux externes l’a amené à se positionner parmi les favoris, puisque ces images et ces déclarations parfaites sans problèmes que nous avons vues dans les magazines ont été laissées pour compte. Maintenant votre médium est Instagram dans lequel il dilue constamment les stéréotypes d’image marqués associés au masculin et au féminin.

Compositeur de ses propres chansons

La musique qu’il écrit Conan C’est très personnel, toutes les chansons qu’il interprète, il les a écrites en fonction de ses expériences. Ses plus grandes références sont Lorde Oui Taylor Swift , de ce dernier il se déclare ouvertement son plus grand fan, puisque son influence l’a amené à écrire ses propres histoires. Le genre qui l’abrite est la pop, mais en raison du traitement dans la production de ses chansons, il tombe dans l’indie pop, et même avec des teintures de pop de rêve.

Des chansons comme Crush Culture, Generation Why, Heather et Maniac sont devenues les plus populaires sur les plateformes numériques.