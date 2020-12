Spiderman est à nouveau au centre de l’intérêt des cinéphiles. Et ce n’est pas pour moins. Apparemment, le troisième film de la franchise non seulement cela réalisera le rêve du fandom d’intégrer plusieurs échéanciers à la fois. Il satisfera également les fans des différents films, qui espéraient voir toutes les incarnations du héros réunies sur grand écran.

La possibilité a été confirmée la semaine dernière, lorsque Andrew Garfield, Kristen Dust, Emma Stone et Tobey Maguire ont été annoncés pour faire partie du film. Il est plus qu’évident que l’argument – dont on ne connaît aucun détail – jouera avec la possibilité d’un voyage interdimensionnel et multivers.

Mais, comme si ce qui précède n’était pas suffisant, apparemment Charlie Cox reprendra son rôle de Daredevil dans le prochain film. Selon toute vraisemblance, comme l’avocat de Peter, au milieu de la situation dans laquelle il s’est retrouvé avec le cliffhanger qui ferme Spiderman: loin de chez soi, le film le plus récent de la franchise. Alfred Molina dans le rôle de Doc Ock, en plus de Jamie Foxx dans Electro, a également rejoint le casting.

À première vue, il semble une tentative d’ambition considérable de porter la série à un nouveau niveau, étant ce qui serait le dernier film de Spiderman pour Marvel – pour l’instant – et le début, peut-être, d’une nouvelle version de l’histoire après le retour du personnage aux mains de Sony.

Ces personnages éclipseront-ils Tom Holland, l’actuel Spiderman?

Néanmoins, un bon nombre de fans se demandent si tant de personnages n’éclipseront pas le Spiderman actuel. Tom Holland est devenu l’incarnation la plus proche de la vision de Stan Lee du personnage. Et aussi un favori de nombreux fans de la franchise. La grande question porte sur le fait qu’une seule intrigue sera capable de montrer toutes les variables possibles de l’histoire sans éclipser son personnage principal ou l’enlever dans l’intrigue.

Il y a un bon nombre de raisons de penser que cela n’arrivera pas de cette façon. Pour commencer, il est clair que la profusion de personnages est une tentative mixte de deux intentions fondamentales des studios en lice pour les droits de la franchise. Dans les deux cas, il est d’une importance considérable que Spider-Man de Tom Holland continue d’avoir une pertinence significative. Après tout, pour Marvel, ce sera l’envoi d’un personnage clé de la phase 3 (avec pas mal de fans à bord). Et, pour Sony, l’accueil d’un nouvel univers.

L’araignée qui glisse sur un fil très fin

Pendant des années, le studio Sony et l’éditeur (et plus tard producteur et studio) Marvel se sont disputés Une confrontation maladroite sur tous les droits de la franchise Spiderman. Il y a moins d’un an, il y avait une allusion à une rupture qui a failli ruiner les intentions de Marvel de filmer une trilogie mettant en vedette l’incarnation hollandaise du personnage. Enfin, les deux sociétés sont parvenues à un accord qui promettait un troisième film, ce qui mettrait fin au partenariat entre les deux studios de manière plus ou moins digne.

Jusqu’à présent, les détails sur la production étaient passés inaperçus. Mais la pression de la pandémie et la façon dont elle a affecté la chronologie de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel ont provoqué l’étude prendre des décisions pour rehausser l’importance du film. Du coup, beaucoup de détails ont été révélés, notamment le fait que Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) est le nouveau mentor de Peter Parker, ainsi que le retour de l’acteur Jamie Foxx en Electro.

Mais il y a deux semaines * les décisions du casting à huis clos semblaient s’accélérer ** et soudain, les noms d’Andrew Garfield, Kristen Dust, Emma Stone et Tobey Maguire sont apparus. Cela suggère une nouvelle dimension au film qui inclura sans aucun doute un regard sur les multivers.

Quels sont les avantages pour Marvel et Sony?

Dans le cas de Marvel, avec plusieurs de ses projets reportés et, aussi, au milieu du dilemme de faire face aux ravages de la pandémie, très probablement le studio a décidé de faire de Spiderman 3 l’un de ses films de l’année. Cela inclut de donner à Tom Holland un coup de pouce considérable en tant que star titulaire de la maison.

En quoi quelque chose comme ça profite à Sony? * Il est clair que le studio a ses propres plans autour du personnage. Et l’un d’eux est un film qui comprend le scénario de Sinister Six. Avec la première partie de Venom devenue un succès – discutable – au box-office et la seconde intégrant quelques améliorations dans la section script, il se peut qu’entre les deux, ils puissent présenter les six méchants classiques de la franchise Spiderman en vue d’une nouvelle franchise qui, bien sûr, portera le visage de Tom Holland.

La vérité est que le futur Spiderman 3 a toute l’apparence d’être une sorte de Avengers sur un terrain différent et sous de nouvelles règles. Mais avec tout l’impact de votre référence immédiate. Que pouvons-nous attendre du voyage de trois hommes-araignées à l’écran? Il est encore trop tôt pour le dire, mais nous savons déjà qu’au moins une fois cela a bien fonctionné. Et oui, nous entendons Spider Man Into Spider Verse de Peter Ramsey, Rodney Rothman et Robert Persichetti Jr.Ce prodige du script qui est sans aucun doute le point de départ de cette grande et peut-être réussie expérience sur grand écran.

