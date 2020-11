Troisième en lice? Anuel AA quitte Karol G pour Natti Natasha | AP

Tout semble indiquer que la relation entre Anuel AA Oui Karol G a pris fin, des nouvelles qui circulaient depuis quelques mois, cependant, maintenant tout indique qu’ils ont effectivement fini et il y a aussi un troisième dans la discorde, Natti Natasha.

Les noms d’Anuel AA, Natti Natasha et Karol G n’ont cessé de sonner ces derniers jours, car au milieu de fortes rumeurs de séparation Au sein du couple, le reggaeton s’est associé au dominicain après avoir sorti une chanson ensemble, en compagnie de Myke Towers.

Et c’est que bien qu’Anuel et Natti n’aient collaboré que sur une chanson et c’était aussi pour la première fois, plusieurs followers sur les réseaux sociaux les ont liés instantanément en raison de leurs interactions sur ces plateformes et comme prévu, ils ne l’ont pas bien pris du tout.

Maintenant, après tant de controverses et de rumeurs, la chanteuse dominicaine est sortie pour admettre qu’elle était avec le petit ami de Karol.

Ces derniers jours, Natti a reçu toutes sortes d’insultes pour elle avec le bébé et dans l’une d’elles, elle a décidé de ne pas se taire et de sortir pour se défendre en exposant la sienne.

Un utilisateur d’Instagram a commenté dans l’un des messages promotionnels pour “Diosa remix”, le problème était en effet.

Après la vidéo, cette salope est allée avec Anuel chez elle », et Natti, sans détour, a répondu« plus tard, non, c’était avant »suivi d’un emoji avec un baiser.

Bien que ses paroles n’aient pu être que pour agacer la personne qui l’avait offensée, elle n’a pas montré qu’elle l’avait fait avec ironie, encore moins clarifiée plus tard que c’était un mensonge.

Très probablement, les chanteurs ont déjà rencontré le clip avant, juste pour en parler, puisque l’interprète de “Qué mal te fue” se concentre uniquement sur sa carrière et, en plus, on dit qu’elle maintient ongle relation avec son manager, Raphy Piña.

Et la vérité est que le couple, depuis que Karol G a quitté la maison où elle vivait avec son petit ami, a été le centre de tous les regards.

Alors que du côté de Karol, les nouvelles qui prévalent sont ses photographies audacieuses et les dernières réalisations de la Colombienne, en outre, l’artiste née à Medellín est nominée pour le prix de l’artiste féminine latine préférée, aux côtés de Rosalía et Becky G.

Ces prix auront lieu le 22 novembre et les gagnants seront connus de toutes les nominations de ce 2020.

Il est à noter qu’entre les Karol G et Anuel, Selon certaines rumeurs, ils se seraient séparés, depuis que la chanteuse s’est rendue en Colombie pour rendre visite à sa famille, cependant, sur les réseaux sociaux, il n’y a aucune référence à leur relation.

Et c’est que l’attitude d’Anuel AA et de Karol G sur les réseaux sociaux a conduit les gens à s’assurer que le couple est fini.

Le principal indicateur, comme mentionné ci-dessus, pourrait être que la chanteuse, qui a passé sa détention à Miami avec Anuel AA, s’est rendue en Colombie pour rendre visite à sa famille sans le Portoricain.

De plus, du voyage de Karol G, on voit que ni elle ni Anuel AA ils ont fait de nombreuses allusions à leur romance, ce qui était très constant pendant la quarantaine.

En fait, dans la dernière publication du Colombien sur le rappeur, c’était il y a plus de deux mois, quand ils ont célébré deux ans de relation.

Qui dirait que 2 ans d’apprentissage, de croissance, de vie, de plaisir ensemble viendraient … A la maison on se conseille, dans la rue on se soutient », a déclaré Karol, qui a qualifié Anuel de sa personne préférée.

Alors que le rappeur, la dernière fois qu’il a publié quelque chose sur sa petite amie, c’était au milieu d’août dernier, après la livraison du Premios Juventud.

Dernièrement, il a été absent de Twitter et sur Instagram, nous l’avons vu promouvoir ses collaborations, cependant, il n’a rien partagé de personnel.

