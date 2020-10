UNE

Le troisième suspect a été arrêté en France à la suite d’une attaque au couteau extrémiste islamique dans une église de Nice au cours de laquelle trois personnes ont été tuées.

Pendant ce temps, la famille de l’agresseur tunisien présumé Ibrahim Issaoui a demandé à voir des séquences vidéo de ce qui s’était passé.

Deux hommes qui ont rencontré Issaoui peu de temps avant qu’il aurait décapité une femme et tué deux autres personnes dans une église de la ville de Nice jeudi ont été arrêtés.

Un homme de 35 ans qui a rencontré Issaoui à Nice a été arrêté dans la nuit, a déclaré samedi un responsable judiciaire.

Un homme de 47 ans qui a rencontré Issaoui la veille de l’attaque était déjà en garde à vue, portant à trois le nombre de suspects détenus. Leur lien avec l’attaque reste incertain.

Un groupe extrémiste tunisien jusqu’alors inconnu a revendiqué la responsabilité de l’attaque, et les autorités tunisiennes et françaises enquêtent sur la légitimité de la plainte.

Nadine Devillers, une habituée de l’Église, âgée de 60 ans, a été la troisième victime à être nommée après avoir été tuée à l’intérieur de la basilique Notre-Dame dans ce qui a été décrit comme une attaque terroriste par les autorités locales.

Simone Barreto Silva, 44 ans, Vincent Loquès, 54 ans, ont également perdu la vie dans les coups de couteau.

Amie de Nadine depuis 30 ans, Joëlle Guichard a déclaré qu’elle habitait près de Notre-Dame et qu’elle visiterait régulièrement l’église.

Elle a déclaré au journal local Nice-Matin: «Elle allait souvent prier pour les gens qu’elle aimait. De temps en temps, elle brûlait une bougie. C’était une femme qui aimait les autres. Elle donnait tout pour les autres.

«Elle irait prier pour son mari, pour moi… Pour être heureuse. Elle faisait du bien avec elle. C’était juste de l’amour, cette femme. C’était juste de la gentillesse, de l’amour et de la gentillesse, tout le temps. C’était Nadine.

Issaoui, qui a transité par l’Italie le mois dernier en route vers la France, est dans un état critique dans un hôpital français après avoir été blessé par la police lors de son arrestation.

Des officiers armés ont été vus prendre d’assaut l’église avant qu’il ne soit coincé et touché à l’épaule.

Il aurait crié «Allahu akbar» – en arabe pour «Dieu est plus grand» – alors que les ambulanciers le soignaient avant qu’il ne soit transporté à l’hôpital.

Les enquêteurs en France, en Tunisie et en Italie tentent de déterminer le mobile du principal suspect Ibrahim Issaoui et s’il a agi seul et si son attaque contre l’église Notre-Dame jeudi était préméditée.

Les autorités ont qualifié l’attaque, qui a eu lieu au milieu des tensions croissantes autour de caricatures publiées par un journal français se moquant du prophète Mahomet, d’acte de terrorisme islamiste.

Dans la ville natale d’Issaoui, Sfax, sa famille a exprimé son choc et a appelé à la paix. Mais ils ont également exprimé leur étonnement que le jeune homme qui buvait de l’alcool et ne montrait aucun signe extérieur de radicalisme s’enfuirait en France et attaquerait une église.

«Nous voulons la vérité sur la façon dont mon fils a mené cette attaque terroriste. Je veux voir ce que les caméras de surveillance ont montré. Je n’abandonnerai pas les droits de mon fils à l’extérieur du pays. Je veux mon fils, mort ou vivant », a déclaré sa mère, Gamra, à l’Associated Press, ses paroles souvent interrompues par des larmes.

Le père et le frère d’Issaoui, Wissem, ont déclaré que s’il avait effectivement perpétré l’attaque, il devrait faire face à la justice.

«Nous sommes musulmans, nous sommes contre le terrorisme, nous sommes pauvres. Montrez-moi que mon frère a commis l’attaque et jugez-le comme un terroriste », a déclaré Wissem. «S’il était l’attaquant, il prendra sa responsabilité.»

Simone Barreto Silva a réussi à s’échapper mais est décédée des suites de ses blessures

Simone Barreto Silva a été poignardée à plusieurs reprises dans la basilique Notre-Dame de Nice alors que l’attaquant tunisien Brahim Aouissaoui se déchaînait, «décapitant virtuellement» une autre femme et tuant aussi le sacristain Vincent Loquès, 55 ans.

Mme Barreto, 44 ​​ans, mère de trois enfants, a réussi à courir vers un bar à hamburgers à proximité mais y est décédée des suites de ses blessures, utilisant ses derniers mots pour demander aux para-universitaires: «Dites à mes enfants que je les aime.»

Rapports supplémentaires d’AP.