Tromper Michelle Renaud? L’actrice parle de Quererlo Todo | Réforme

Michelle Renaud et Danilo Carrera ont beaucoup parlé de décembre dernier, ceci après les rumeurs selon lesquelles les protagonistes de Je veux tout ils avaient mis fin à leurs fréquentations et cela interférait avec les enregistrements de feuilletons. Plus tard, ils ont sorti le supposé “troisième en discorde”, Scarlet Gruber, qui ne voulait pas se taire et a finalement parlé de sa relation avec Danilo.

Griber, joue Sandy, la petite amie du personnage de Danilo Carrera dans Wanting Everything et a décidé de souligner qu’il n’y a rien de plus qu’une amitié entre elle et le petit ami de Michelle Renaud.

Non, Danilo a une partenaire, Michelle Renaud et la vérité est que nous nous entendons très bien tous les trois, nous sommes très professionnels, donc cela ne va pas arriver, les stars ne vont pas faire la queue pour cela, a déclaré l’actrice vénézuélienne à l’émission. Aujourd’hui.

L’actrice vénézuélienne a été très directe en soulignant qu’elle et Michelle et Danilo sont très professionnels dans leur travail et s’entendent très bien, donc si les gens apprécient la «chimie» entre elle et Danilo Carrera C’est parce qu’ils sont engagés dans leur travail et qu’ils le font très bien.

S’ils voient une chimie ou quelque chose comme ça, c’est parce que nous faisons très bien notre travail, a réitéré le célèbre.

Scarlet Gruber a avoué qu’elle est actuellement assez calme en amour, célibataire et très concentrée sur Wanting Everything.

Nous n’avons pas de barrières et nous nous sentons libres de recréer nos personnages actuels, de les appeler dans des scènes de baisers et de postures affectueuses, il est toujours apprécié que Danilo soit très généreux, a-t-il déclaré à propos de son développement scénique.

Il a été annoncé que la dernière relation connue de qui donne vie à Sandy était le célèbre chanteur Kalimba, avec qui il a accepté de sortir en 2019.

Scarlet Gruber a été très directe dans son interview pour le programme Hoy et a souligné qu’elle était très discrète avec sa vie personnelle et ses relations amoureuses.

Il a appelé l’attention lorsque la pandémie actuelle de Covid-19 a commencé comment les histoires d’amour se développeraient à la télévision en respectant les mesures de santé correspondantes; C’est pourquoi, de manière très intelligente, la production de Quererlo Todo, a choisi comme partenaire de premier plan des acteurs qui forment un couple dans la vraie vie.

La relation de Michelle Renaud et Danilo Carrera a provoqué un énorme tollé quand il a été révélé, car il a été fait au milieu de rumeurs selon lesquelles ils étaient tous les deux infidèles parce qu’ils étaient fiancés à d’autres personnes à l’époque. La romance entre les deux s’est développée lorsqu’ils faisaient partie d’un feuilleton.

Malgré les rumeurs de séparation, Michelle Renaud et Danilo Carrera se retrouvent unis et plus amoureux que jamais. Après que Tv Notes eut assuré que leur fréquentation était terminée, le protagoniste de Je veux tout Il l’a nié sur les réseaux sociaux.

Le célèbre couple n’a cessé de montrer de l’amour et de l’affection sur les réseaux sociaux, où ils ont également partagé avoir passé les vacances de Noël ensemble et en compagnie de Marcelo, le fils de Michelle Renaud dans son mariage passé et qui s’entend apparemment plutôt bien avec Danilo Carrera .

Michelle Renaud a montré qu’en plus d’être une belle femme, elle est une femme assez intelligente et connaît sa valeur. La preuve en est qu’elle a retiré ses implants montrant que son amour-propre est plus grand que les apparences.

L’actrice a partagé sa décision avec ses partisans, après avoir remarqué que les implants nuisent à sa santé. Il en a profité pour envoyer un message fort à ses partisans.