Le jeune mannequin britannique, Demi Rose, est resté l’un des favoris des internautes très conscients de leurs réseaux sociaux pour ne pas rater de nouveaux contenus.

Cette fois, la jolie fille lui a téléchargé une nouvelle photo Instagram officiel, où il a également partagé avec nous où il se trouve et où il a eu l’occasion de prendre cette séance photo très tropicale.

Ce sont deux nouvelles photographies placées sur le profil officiel de Demi Rose, dans lesquelles on peut voir l’arrêt devant l’océan turquoise et dans l’autre allongée sur le sable profitant d’un temps délicieux dans lequel elle la remplissait par inadvertance. breloques de sable et choyer ses fidèles adeptes avec ces belles images.

Demi Rose est situé aux Maldives, un pays tropical de l’océan Indien qui englobe 26 atolls en forme d’anneau qui sont constitués de plus de 1000 îles coralliennes. Ses plages, ses lagons bleus et ses vastes récifs sont ce qui distingue cet endroit et vous l’avez sûrement vu en photos.

Elle séjourne à Heritance Aarah, un hôtel de luxe situé très près de la capitale Malé, qui possède un marché aux poissons animé, des restaurants et des boutiques sur l’avenue principale, Majeedhee Magu, et la mosquée Hukuru Miskiy du XVIIe siècle (également connue sous le nom de mosquée du vendredi), faite de corail blanc sculpté, des lieux qu’elle a visités et appréciés au maximum en tant que touriste exotique.

C’est ainsi que dans ses histoires il nous a montré avec quelques vidéos dans lesquelles nous pouvons apprécier que cet endroit possède de belles plages, des récifs coralliens et des quais conçus pour pouvoir marcher et profiter de toute la beauté de ces richesses naturelles que la planète nous offre.

Mais la responsable des cadeaux et des beautés naturelles était aussi Demi Rose car elle apparaissait vêtue de très belles tenues de plage différentes, dans lesquelles elle posait devant son téléphone portable.

Il nous a également présumé trouver un hôtel assez élégant et luxueux, dans lequel il a dégusté de délicieux petits déjeuners avec des fruits et des omelettes pour avoir une alimentation équilibrée et continuer à prendre soin de lui.

On peut également observer cette passion dans un avion privé à partir duquel il a pu observer la ville d’un autre point de vue ainsi que son hôtel qui est magnifique vu du ciel et parvient à nous donner une perspective beaucoup plus large de la façon dont le terrain est. est en vacances.

Demi Rose était ravie de continuer à voyager car elle a eu plusieurs mois de confinement au Royaume-Uni, puis a déménagé à Ibiza et y est restée quelques semaines.Cependant, il était temps de sortir ailleurs et de continuer à partager ses aventures, qu’elle aime beaucoup en compagnie de ses amis modèles.

Dans certaines vidéos, il nous a également montré qu’il avait fait un tour dans un très beau bateau. Les détails de votre chambre d’hôtel sont impressionnants, qui ont été travaillés en bois et de très bonne qualité, un endroit tout simplement exquis à visiter.

Enfin, on peut voir que Demi Rose rencontre une jeune femme ou peut-être plus, comme nous l’avons mentionné précédemment, elle voyage généralement accompagnée de femmes, un détail qui a impressionné et suscité la curiosité de nombreux internautes, qui soupçonnent qu’elle a des goûts quelque peu différents de ceux qui Ils étaient attendus, étant une fille aussi voluptueuse et belle, beaucoup penseraient qu’elle aime la compagnie masculine, mais cela pourrait être le contraire, bien que rien de tout cela ne soit confirmé.

Pour clore ses histoires, il trinque avec des verres très élégants et dans un hamac, qui est situé au fond de sa chambre, où il pouvait regarder le coucher du soleil et profiter au maximum de leur compagnie.