Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a proposé un programme de secours contre les coronavirus de 500 milliards de dollars, et il y a quelques choses que les citoyens devraient savoir à ce sujet. Accoridng à NY Mag, McConnell a déclaré que le nouveau projet de loi «maigre» comprendrait une autre série de réductions d’impôt. Il a également déclaré que cela comprendra “une autre série de contrôles pour ceux qui ont été les plus durement touchés”.

Notamment, McConnell n’a pas précisé quels seraient les critères de revenu pour recevoir les paiements, mais il a fait des commentaires similaires dans le passé. NY Mag rapporte que le reste du projet de loi sera probablement des choses que McConnell et les républicains ont priorisées dans le passé. Des éléments comme des fonds limités pour l’assurance-chômage, les écoles et les établissements de soins de santé peuvent être inclus. Le projet de loi va également très probablement fournir plus d’argent pour les prêts aux petites entreprises, ainsi que la disposition de protection contre la responsabilité de McConnell, qui, selon lui, est nécessaire pour protéger le pays contre les poursuites liées aux coronavirus.

MISE À JOUR SUR LES STIMULUS… @senatemajldr au Kentucky: «Ce que je vais mettre sur le sol, c’est un demi-billion de dollars – c’est beaucoup d’argent – un programme d’un demi-billion de dollars pour cibler les besoins réels du pays. Je ne prévois pas ça [Dems] va le soutenir » – Jake Sherman (@JakeSherman) 15 octobre 2020

Beaucoup se sont demandé pourquoi les républicains ne voulaient pas adopter un projet de loi dépassant le prix de 1000 milliards de dollars – comme la loi sur les héros dirigée par la Chambre – et, en août, Vox a fourni une réponse plausible. Le point de vente a rapporté que la principale raison pour laquelle les républicains ont pris leur temps est due à leurs préoccupations concernant la dette nationale. Notamment, le média a noté qu’il était juste enraciné dans des désaccords avec les démocrates, car certains dirigeants du GOP ont également critiqué l’administration Trump pour être disposée à approuver un projet de loi plus cher.

“La Maison Blanche essaie de résoudre les mauvais sondages en acceptant des créances irrécouvrables”, a déclaré le sénateur Ben Sasse, un républicain du Nebraska. “Cette proposition ne vise pas à résoudre des problèmes précis – il s’agit de démocrates et de Trumpers qui se font concurrence pour se dépenser plus que l’autre.” Vox a en outre noté que le GOP Sens. Rand Paul (KY) et Ted Cruz (TX) sont également préoccupés par cela, mais que cela a conduit à des tensions au sein du parti.

“Ce n’est pas une main gagnante que les républicains tentent de jouer ici”, a déclaré un membre démocrate. “Je pense que cela n’a fait que compliquer les choses qu’ils soient en guerre avec leur propre caucus.” Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a également pris la parole, tentant d’apaiser les craintes, affirmant que si les inquiétudes liées à la dette nationale sont certainement valables, “ce n’est pas le moment d’agir sur ces préoccupations”.