Troy Aikman parle de ses commentaires “hot mic” au sujet d’un survol militaire lors d’un match de la NFL au cours du week-end … disant qu’il n’essayait PAS de dénigrer les forces armées.

Aikman et son partenaire de diffusion Joe Buck ont ​​critiqué le survol avant le match Bucs vs Packers au Raymond James Stadium de Tampa Bat dimanche … et l’audio plus tard était publié par Defector.com.

Même Joe Buck et Troy Aikman trouvent que les survols d’avant-match sont un peu trop ces jours-ci: https://t.co/0IZL6GhmZy pic.twitter.com/G4EpB3SYtN – Defector (@DefectorMedia) 19 octobre 2020 @DefectorMedia

“C’est beaucoup de carburéacteur juste pour faire un petit survol”, a déclaré Aikman.

«C’est votre argent durement gagné et vos impôts au travail!» Buck a ajouté.

Aikman a poursuivi – “Ce truc ne se passe pas avec [a] Billet Kamala-Biden. Je vais vous le dire tout de suite, partenaire. “

Aikman et Buck ont ​​pris un peu de chaleur sur les réseaux sociaux pour les commentaires – mais Troy a brisé son silence mardi après-midi.

“J’adore un survol mais c’était étrange d’en voir un au-dessus d’un stade presque vide”, a déclaré Aikman.

«Mais je suis un patriote indéfectible qui aime ce pays, a toujours respecté notre drapeau, soutenu les hommes et les femmes des forces armées ainsi que ceux en uniforme qui servent et protègent et que quiconque suggère le contraire ne me connaît pas, mon croyances ou ce que j’ai défendu toute ma vie. “

Pour info, l’armée a déclaré que les survols des stades aidaient à la formation des pilotes. Certains disent qu’ils aident également au recrutement.