Troy Aikman et Joe Buck ont ​​eu leur part de chaleur au fil des ans car ils sont la meilleure équipe de diffusion pour les matchs de la NFL sur Fox. Cependant, le duo attire maintenant beaucoup d’attention pour ce qu’ils ont dit hors antenne. Avant les Packers de Green Bay contre les Buccaneers de Tampa Bay, Aikman et Buck ont ​​été surpris en train de critiquer un survol militaire. Et bien qu’ils n’étaient pas à l’antenne lorsque les commentaires ont été faits, ils ont été captés sur un micro chaud.

“C’est beaucoup de carburéacteur pour faire un petit survol”, a déclaré Aikman. Buck était d’accord avec Aikman en déclarant sarcastiquement: “C’est votre argent durement gagné et vos impôts au travail.” Aikman a alors répondu: “Ce truc ne se passe pas avec [a] Billet Kamala-Biden, je vais vous le dire tout de suite. “Fox n’a pas commenté l’incident, et les deux étaient à nouveau en ondes lundi soir pour appeler le match des Chiefs de Kansas City et des Buffalo Bills.

Ce n’est pas le premier incident de micro chaud cette année. Au cours de la saison régulière de la MLB en août, le diffuseur des Cincinnati Reds Thom Brennaman a été surpris en train de dire une insulte homophobe lors d’un match des Reds. Il a été suspendu puis démissionné de ses fonctions. Voici un aperçu de ce que les fans pensent des commentaires d’Aikman et Buck.

Troy Aikman et Joe Buck ont ​​été pris sur un micro chaud se moquant de survols à réaction militaire pendant des matchs de football. Aikman GLEEFULLY a parlé de la façon dont Joe Biden et Kamala Harris les mettront fin. C’est dégoûtant. pic.twitter.com/sCChJAm1TN – David Hookstead (@dhookstead) 20 octobre 2020

Voici Aikman et Buck qui parlent du survol. C’est normal d’avoir des survols pour un gros match. Cependant, le problème avec le match de dimanche était que seul un nombre limité de fans était autorisé à regarder le match au Raymond James Stadium.

Annonceurs Joe Buck et Troy Aikman, nous sommes pris sur un micro chaud se moquant des survols militaires de la NFL. Imaginez ce qu’ils pensent VRAIMENT de Black Lives Matter. – Larry Elder (@larryelder) 20 octobre 2020

Larry Elder est surpris d’entendre les commentaires du duo. Et bien qu’Aikman ait mentionné Joe Biden et Kamala Harris, on ne sait pas si les déclarations étaient politiquement fondées. Aikman et Buck ont ​​peut-être été surpris de voir des survols pour un match de saison régulière.

Troy Aikman et Joe Buck se font prendre sur un micro brûlant en disant que les survols sont un gaspillage de l’argent des contribuables … et les idiots de MAGA sont scandalisés … les gars n’ont rien dit de mal et il n’y a pas besoin de ces choses surtout sur une photo du stade presque vide. twitter.com/rmconZWt5a – Icculus The Brave (@FirenzeMike) 20 octobre 2020

J’ai écouté ceci, et j’ai été choqué … que je suis en fait d’accord avec Troy Aikman et Joe Buck sur quelque chose Les arguments qu’ils font ici sont extrêmement logiques, alors bien sûr, ils sont scandalisés par le droit https://t.co/dBLQkDWkmZ – Lis Power (@ LisPower1) 20 octobre 2020

Il y a pas mal d’utilisateurs de Twitter qui pensent qu’Aikman et Buck n’ont rien dit de mal. Une utilisatrice de Twitter a été surprise de pouvoir être d’accord avec eux car elle ne le fait jamais. Elle a dit que leurs points étaient «logiques».

J’ai perdu une tonne de respect pour Aikman ici. https://t.co/QiHlJAtfNI – Jessica O’Donnell (@heckyessica) 20 octobre 2020

Hé, Joe Buck et Troy Aikman, FU pic.twitter.com/hYSUJ0TEmH – Rob O’Donnell (@odonnell_r) 20 octobre 2020

Il y a beaucoup de haine pour Aikman et Buck pour leurs commentaires. Aikman, l’un des joueurs les plus appréciés de l’histoire des Cowboys de Dallas, ne reçoit pas beaucoup d’amour de ces deux utilisateurs de Twitter. Il sera de retour sur les ondes ce jeudi quand lui et Buck appelleront le match des New York Giants contre les Philadelphia Eagles.

Drew Brees la prochaine fois que Joe Buck et Troy Aikman appelleront un jeu Saints pic.twitter.com/N7xUSPxGss – Andrew Claudio (@AndrewJClaudio_) 20 octobre 2020

Avec les commentaires d’Aikman et Buck, les utilisateurs de Twitter évoquent Drew Brees. L’été dernier, Brees a fait des commentaires sur le fait que les joueurs devraient se tenir pendant l’hymne national, ce qui a suscité une tonne de réactions négatives. Brees s’est excusé plusieurs fois.

Peut-être la seule fois dans l’histoire où une personnalité publique se fait «prendre» sur un micro chaud en train de dire quelque chose de vraiment bien. Accessoires à Joe Buck et Troy Aikman. https://t.co/JdBSJd1mka – Charlotte Clymer 🏳️‍🌈 (@cmclymer) 19 octobre 2020

Normalement, les incidents de micro chauds ne sont jamais une bonne chose. Et tandis que le jury est toujours sur Aikman et Buck, il y en a quelques-uns comme cet utilisateur de Twitter qui aime les commentaires. Charlotte Clymer a donné des «accessoires» à Aikman et Buck pour avoir dit ce en quoi ils croyaient.

Joe Buck et Troy Aikman devraient être suspendus. Vous pouvez dire qu’ils ne sont pas des fans militaires. Honte à vous les garçons. https://t.co/whl5OlMoXT – girly (@ Mutual408Grace) 20 octobre 2020

Hey Troy, je pense que vous et Joe Buck devriez démissionner de vos postes pour le fly over hot mic, si cela vous inquiète pour l’argent, pourquoi ne pas prendre une coupure de salaire en annonçant un contrat – Mike Sorensen (@ Sorney98) 20 octobre 2020

Et puis il y a ces fans qui n’aiment tout simplement pas Buck et Aikman. Comme mentionné précédemment, le duo est critiqué pour ses appels à certains jeux. Et maintenant que les commentaires sur le survol sont devenus viraux, certains fans ne retiennent pas leur haine pour eux.

