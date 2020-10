Les survols militaires lors d’événements sportifs ne sont pas nouveaux car ils font partie de l’hymne national depuis de nombreuses années. Et alors que la plupart des fans adorent le voir, les diffuseurs de Fox Sports Joe Buck et Troy Aikman pensent que c’est un peu trop. Le duo a été pris sur un micro brûlant claquant les survols avant le match des Green Bay Packers contre les Tampa Bay Buccaneers dimanche. Ils ne comprenaient pas pourquoi un survol se produisait pour un match qui n’avait qu’une capacité de 25% de fans au Raymond James Stadium.

“C’est beaucoup de carburéacteur pour faire un petit survol”, a déclaré Aikman. Buck était d’accord avec Aikman en déclarant sarcastiquement: “C’est votre argent durement gagné et vos impôts au travail.” Aikman a alors répondu: “Ce truc ne se passe pas avec [a] Billet Kamala-Biden, je vais vous le dire tout de suite. “On ne sait pas combien cela a coûté pour le survol de dimanche. Cependant, dans un rapport du Washington Post (via Newsweek), un escadron d’avions de combat militaires coûte à au moins 60 000 $ de l’heure, Et lors du Super Bowl 2011, la ville de Dallas aurait payé 450 000 $ pour des survols militaires au-dessus d’un stade à toit fermé. Peu de temps après la publication de la vidéo d’Aikman et Buck, les médias sociaux ont partagé leurs réflexions.

Même Joe Buck et Troy Aikman trouvent que les survols d’avant-match sont un peu trop ces jours-ci: https://t.co/0IZL6GhmZy pic.twitter.com/G4EpB3SYtN – Defector (@DefectorMedia) 19 octobre 2020

“Troy Aikman et Joe Buck sont pris sur un micro brûlant remettant en question les dépenses du gouvernement pour effectuer un survol militaire d’un stade de football presque vide à cause du COVID. Je ne vois pas de controverse dans leurs déclarations. Il est juste d’interroger un contribuable de plus de 100 000 $ coûte là-bas », a écrit Scott Patterson, utilisateur de Twitter. Un autre utilisateur de Twitter n’était pas satisfait des commentaires.

“Je suis une vie [Dallas Cowboys] fan, mais entendre [Troy Aikman] rabaisser nos militaires alors qu’ils survolaient le stade m’a officiellement tordu l’esprit “, a écrit l’utilisateur de Twitter John Rich. Fox n’a pas répondu aux commentaires, et Buck ni Aikman n’ont commenté quand ils ont appelé les Buffalo Bills contre Kansas City Match des Chiefs lundi soir. Ils seront de retour jeudi soir lorsque les Giants de New York affronteront les Eagles de Philadelphie. Buck et Aikman sont la meilleure équipe de diffusion de la NFL pour Fox. Ils sont ensemble depuis 2002 et ont réuni six Super Bowls. Buck et Aikman ont également été nominés pour plusieurs Emmy Awards.