Troy Aikman a pris du recul après que ses commentaires sur le survol militaire soient devenus viraux. Mardi, l’ancien quart-arrière des Dallas Cowboys et actuel diffuseur de la NFL pour Fox s’est rendu sur Twitter et a clarifié les déclarations qu’il avait faites avant les Green Bay Packers contre les Tampa Bay Buccaneers le week-end dernier. Aikman et son partenaire de diffusion Joe Buck n’ont pas compris l’intérêt d’un survol lors d’un match avec une participation limitée.

“J’adore un survol mais c’était étrange d’en voir un au-dessus d’un stade presque vide”, a écrit Aikman. «Je suis un patriote indéfectible qui aime ce pays, a toujours respecté notre drapeau, soutenu les hommes et les femmes des forces armées ainsi que ceux en uniforme qui servent et protègent et que quiconque suggère le contraire ne me connaît pas, mes convictions ou ce que j’ai défendu toute ma vie. ” Les commentaires ont été faits sur un micro chaud avant le coup d’envoi du jeu Packers and Bucs. Raymond James Stadium avait quelques fans pour voir le match qui mettait en vedette deux des meilleurs quarts de l’histoire de la NFL – Aaron Rodgers et Tom Brady.

Même Joe Buck et Troy Aikman trouvent que les survols d’avant-match sont un peu trop ces jours-ci: https://t.co/0IZL6GhmZy pic.twitter.com/G4EpB3SYtN – Defector (@DefectorMedia) 19 octobre 2020

“C’est beaucoup de carburéacteur pour faire un petit survol”, a déclaré Aikman après avoir assisté au survol. Buck était d’accord avec Aikman en déclarant sarcastiquement: “C’est votre argent durement gagné et vos impôts au travail.” Aikman a alors répondu: “Ce truc ne se passe pas avec [a] Billet Kamala-Biden, je vais vous le dire tout de suite. “Mercredi matin, Buck n’a pas fait de déclaration publique à propos des commentaires. Cependant, il a été très occupé car il a organisé un match de la NFL ou les World Series cette semaine. La déclaration d’Aikman sur Twitter a suscité de nombreux retours de fans.

“Et voici notre dernière victime de l’ancienne campagne de dénigrement”, a écrit un utilisateur de Twitter. “Il a tout à fait raison. C’est ridicule de faire un survol d’un stade vide. J’aimerais vraiment qu’il y ait une autre planète sur laquelle je pourrais vivre. Je suis fatigué de la planète Terre.” Alors que certains fans pensaient qu’Aikman et Buck n’avaient rien fait de mal, il y en a quelques-uns qui ne sont pas d’accord avec le duo.

“Je ne doute pas que vous soyez un partisan de l’armée, mais les commentaires sur le coût de l’argent des contribuables ne sont pas vraiment exacts”, a déclaré un autre fan. «C’est une idée fausse courante que cela coûte plus cher, alors qu’en réalité ce sont des missions standard qui remplacent les missions de formation des pilotes.