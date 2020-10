Lire le contenu vidéo



Président TrumpSelon l ‘une des plus grandes organisations de conservation des oiseaux du pays, le vent «tue tous les oiseaux» est une bouffée d’ air chaud. qui dit que Trump est le vrai danger.

Trump a haussé les sourcils et a fait rire Joe Biden, lors du débat de jeudi, lorsqu’il a déclaré que l’énergie éolienne tue les oiseaux.

Kevin Fahey, le vice-président de la Kern Audubon Society, ne rit pas cependant … il dit que l’affirmation de Trump ne pouvait pas être plus éloignée de la vérité. En fait, il insiste sur le fait que POTUS se soucie moins des oiseaux, car il a fait beaucoup de choses pour menacer leur existence.

L’organisation affirme que le plus grand danger pour les oiseaux n’est pas les moulins à vent ou l’énergie éolienne, comme Trump voudrait vous le faire croire … au lieu de cela, on nous dit que le changement climatique mondial est la vraie faucheuse, et les meilleures solutions pour cette menace existentielle sont énergie solaire et éolienne.

Kevin pense que Trump ne se soucie pas de la sécurité des oiseaux … il dit que les commentaires sont plus probables sur l’aversion de Trump pour une source d’énergie alternative – un carburant non fossile -. Kevin souligne que l’administration Trump a tenté de faire reculer de nombreux règlements visant à protéger les oiseaux, y compris la Loi sur le traité sur les oiseaux migrateurs, vieille de 100 ans.

Trump n’a pas complètement tort à propos des moulins à vent tuant des oiseaux, mais comme pour la plupart des affirmations de POTUS, il y a un problème.

Kevin dit qu’il y a eu des morts d’oiseaux liées à la production d’énergie éolienne, mais les nouvelles éoliennes sont beaucoup plus sûres pour les oiseaux – elles tournent plus lentement et sont beaucoup plus grandes – et certains modèles sont même équipés de dispositifs de détection d’oiseaux qui éteignent les turbines lorsque les oiseaux sont en danger.

L’essentiel pour la Kern Audubon Society est que le Prez est moins préoccupé par les oiseaux et plus soucieux de tromper les électeurs.