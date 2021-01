P

Le résident Donald Trump fait face à une seule accusation d ‘«incitation à l’insurrection» à cause de l’émeute meurtrière au Capitole des États-Unis, selon un projet d’articles.

Les politiciens devraient présenter le projet de loi plus tard lundi avec un vote en milieu de semaine.

L’équipe de direction de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, cherchera également à voter rapidement sur une résolution appelant le vice-président Mike Pence et les responsables du Cabinet à invoquer le 25e amendement.

Le projet de loi de destitution de quatre pages s’inspire des fausses déclarations de Trump sur sa défaite électorale face au démocrate Joe Biden.

On cite également sa pression sur les responsables de l’État de Géorgie pour lui «trouver» plus de voix et son rassemblement à la Maison Blanche avant le siège du Capitole, dans lequel il a encouragé des milliers de partisans à «se battre comme un enfer» avant de prendre d’assaut le bâtiment mercredi dernier.

Une violente foule de partisans pro-Trump a maîtrisé la police, franchi les lignes de sécurité et les fenêtres et saccagé le Capitole, forçant les politiciens à se disperser alors qu’ils finalisaient la victoire de Biden sur Trump au Collège électoral.

Cinq personnes sont mortes dont un policier du Capitole.

La législation disait: «Le président Trump a gravement mis en danger la sécurité des États-Unis et de ses institutions gouvernementales.»

Le projet de loi des représentants David Cicilline du Rhode Island, Ted Lieu de Californie, Jamie Raskin du Maryland et Jerrold Nadler de New York, a déclaré que M. Trump menaçait «l’intégrité du système démocratique, interférait avec la transition pacifique du pouvoir» et «trahi» confiance.

«Il restera une menace pour la sécurité nationale, la démocratie et la Constitution s’il est autorisé à rester au pouvoir», ont-ils écrit.

Trump, enfermé à la Maison Blanche, était de plus en plus isolé. Les juges de tout le pays, dont certains nommés par lui, ont rejeté à plusieurs reprises des affaires contestant le résultat. Le procureur général William Barr, un allié de Trump, a déclaré qu’il n’y avait aucun signe de fraude généralisée.

«Nous agirons de toute urgence, car ce président représente une menace imminente», a déclaré Pelosi dans une lettre dimanche soir à ses collègues, soulignant la nécessité d’une action rapide.

«L’horreur de l’attaque continue contre notre démocratie perpétrée par ce président s’intensifie, de même que le besoin immédiat d’agir.»

Lors d’une interview sur 60 Minutes diffusée dimanche, Pelosi a invoqué l’ère du Watergate lorsque les républicains du Sénat ont déclaré au président Richard Nixon: “C’est fini.”

«C’est ce qui doit arriver maintenant», dit-elle.

Pence n’a donné aucune indication qu’il agirait sur le 25e amendement. S’il ne le fait pas, la Chambre s’oriente vers la destitution.

En cas de destitution, les démocrates de la Chambre retarderaient probablement de 100 jours l’envoi d’articles de destitution au Sénat pour procès, afin de permettre à Biden de se concentrer sur d’autres priorités.

Pendant ce temps, l’Association du barreau de l’État de New York lance une enquête sur l’avocat personnel du président Trump, Rudy Giuliani.

L’enquête permettra de déterminer si Giuliani doit être radié des listes de membres de la plus grande association volontaire du barreau d’État du pays.