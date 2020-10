Le comédien légendaire Mel Brooks a officiellement approuvé Joe Biden à la présidence dans une nouvelle vidéo partagée sur Twitter par son fils, Max. Dans le clip, Brooks blâme le président Donald Trump pour “ne rien faire à propos de” COVID-19. Il souligne également que son fils et son petit-fils ne peuvent pas être avec lui «à cause de ce coronavirus».

Brooks poursuit en disant: «Tant de gens sont morts et quand vous êtes mort, vous ne pouvez pas faire grand-chose, alors je vote pour Joe Biden. Pourquoi est-ce que je vote pour Joe? Parce que Joe aime les faits. Parce que Joe aime la science. Joe va nous permettre de continuer. Alors prenez un conseil de ma part. Votez pour Joe. Ok, c’est tout ce que je vais dire. ” Brooks dit alors à sa famille qu’ils peuvent partir parce qu’il doit «remplir mon bulletin».

Mon père, @MelBrooks, a 94 ans. Il n’a jamais fait de vidéo politique. Jusqu’à maintenant. # MelBrooks4JoeBiden # BidenHarris # GrassrootsDemHQ pic.twitter.com/yQZhopSbNV – Max Brooks (@maxbrooksauthor) 21 octobre 2020

La réponse de Trump à la pandémie de coronavirus a été largement critiquée et de nombreux experts estiment que le pire n’est pas encore derrière nous. L’un de ces experts est le Dr Anthony Fauci, qui a été directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) depuis 1984. Il est le plus grand expert sur le sujet, et a déjà été sélectionné pour être membre du Trump Groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche de l’administration. Récemment, cependant, ses positions les plus virulentes ont été en contradiction avec une grande partie de ce que l’administration a dit au public, en ce qui concerne le virus.

Au cours d’une récente interview de 60 minutes, Fauci a parlé franchement de la position actuelle des États-Unis – ainsi que du reste du monde. “Quand vous avez un million de morts et plus de 30 millions d’infections dans le monde, vous ne pouvez pas dire que nous sommes sur la bonne voie pour nous en sortir. Donc, franchement, je ne sais pas où nous en sommes”, a-t-il déclaré. “C’est impossible à dire.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était surpris que Trump lui-même ait reçu un diagnostic de COVID-19, pour lequel il avait dû être hospitalisé, Fauci a répondu en disant qu’il n’était “absolument” pas surpris. «J’avais peur qu’il tombe malade quand je l’ai vu dans une situation complètement précaire de surpeuplement, pas de séparation entre les gens et presque personne ne portant de masque. Quand j’ai vu cela à la télévision, j’ai dit: ‘Oh mon Dieu. Rien de bon ne peut sortir de ça, ça doit être un problème. Et puis bien sûr, cela s’est avéré être un événement de grande diffusion. “