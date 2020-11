Le président Donald Trump perdra les privilèges Twitter dont il jouit en tant que leader mondial lorsque le président élu Joe Biden entrera en fonction le 20 janvier 2021. Twitter a confirmé que le compte @realDonaldTrump de Trump serait soumis aux mêmes règles que tout autre utilisateur – y compris les interdictions d’incitation violence et publication de fausses informations sur le vote ou la pandémie de coronavirus.

Twitter applique des politiques spéciales aux dirigeants mondiaux et à certains autres responsables, laissant le contenu enfreignant les règles en ligne s’il y a «une valeur d’intérêt public claire à garder le tweet sur le service». La politique d’intérêt public a été officialisée en 2019, codifiant une règle qui était appliquée de manière informelle depuis un certain temps.

«L’approche de Twitter envers les dirigeants mondiaux, les candidats et les fonctionnaires est basée sur le principe selon lequel les gens devraient pouvoir choisir de voir ce que leurs dirigeants disent dans un contexte clair. Cela signifie que nous pouvons appliquer des avertissements et des étiquettes, et limiter l’engagement à certains tweets. Ce cadre politique s’applique aux dirigeants mondiaux actuels et aux candidats à un poste, et non aux citoyens privés lorsqu’ils n’occupent plus ces postes », confirme un porte-parole de Twitter à The Verge.

Ces changements couvriront le compte personnel de Trump. Les comptes spécifiques à un poste comme @WhiteHouse, @POTUS et @FLOTUS sont transférés vers une nouvelle administration après la démission d’un président sortant.

Twitter insiste sur le fait que les dirigeants mondiaux peuvent toujours être soumis à l’application de la loi s’ils encouragent le terrorisme, font des menaces directes de violence contre un individu, publient des informations privées comme l’adresse du domicile de quelqu’un, publient des photos ou des vidéos intimes sans le consentement du sujet, adoptent des comportements liés à la sexualité des enfants l’exploitation ou encourager l’automutilation. Ces règles s’appliquent quelle que soit la valeur d’intérêt public d’un tweet.

Contrairement à son prédécesseur Barack Obama, également un utilisateur actif de Twitter, Trump a testé à plusieurs reprises les limites de la plateforme avec des tweets mensongers ou incendiaires. Twitter a restreint les publications de Trump comme une menace de mai selon laquelle «lorsque le pillage commence, la fusillade commence», ce qui enfreint les règles contre la glorification de la violence, ou un tweet attaquant les urnes électorales. Mais cela les a gardés sur la plate-forme.

Twitter et Facebook ont ​​publié des étiquettes d’avertissement sur de nombreux messages de Trump depuis la nuit des élections, à la suite d’allégations sans fondement de fraude et de fausses déclarations sur le fonctionnement du vote. Le tweet le plus récent de Trump se lit, de manière inexacte, «J’AI GAGNÉ CETTE ÉLECTION, BEAUCOUP !!!»