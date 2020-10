dernières nouvelles

Président Trump enlève les gants contre son meilleur spécialiste du COVID-19, Dr Anthony Fauci, et jetant son expertise par la fenêtre … ceci après que le doc, sans doute, ait lancé l’attaque sur «60 minutes».

“Les gens sont fatigués du covid”, a déclaré le président. “Les gens sont fatigués d’entendre Fauci et tous ces idiots … Fauci est un gars sympa, il est ici depuis 500 ans … merveilleux sage nous le dire …” – Maggie Haberman (@maggieNYT) 19 octobre 2020 @maggieNYT

POTUS a eu une conférence téléphonique de presse lundi, et a laissé les insultes voler contre le Fauci … qui, selon lui, était l’un des nombreux “idiots” à conseiller la Maison Blanche et le public sur la pandémie. Il a même dit que les gens étaient fatigués d’entendre le gars … clair et simple.

Les journalistes présents à l’appel ont déclaré que Trump avait qualifié chacune des apparitions médiatiques du Dr Fauci de «bombe», mais pensaient que le renvoyer provoquerait davantage de retombées politiques … en particulier à l’approche des élections. Il a également sarcastiquement qualifié Fauci de «sage merveilleux» qui existe depuis «500 ans».

Ombre d’âge de 74 ans.

Trump sent clairement qu’il est temps pour Fauci de partir, comme il l’a ajouté … “Les gens sont fatigués du COVID … Les gens sont essayés d’entendre Fauci et tous ces idiots.”

Il y a été tension entre Trump et Fauci pendant des mois, mais quant à savoir pourquoi Trump aller tout maintenant – blâmez-le sur “60 Minutes”, peut-être.

. @ realDonaldTrump dénigre le Dr Fauci à l’appel de campagne, dit que les gens sont fatigués d’entendre parler de lui et de «tous ces idiots». «Il est ici depuis 500 ans», dit Trump et songe à le renvoyer s’il n’y avait pas de presse négative s’il le faisait. «Fauci est un désastre.» – Jeff Mason (@ jeffmason1) 19 octobre 2020 @ jeffmason1

Le Dr Fauci a fait un segment approfondi sur cette émission dimanche et a abordé un certain nombre de choses liées au COVID – y compris une affirmation que la Maison Blanche l’avait empêché ces derniers mois de faire plus d’interviews pour faire connaître le virus.

Fauci a également parlé du diagnostic positif de Trump et de la façon dont il semblait y avoir une guerre contre la science et l’autorité … qui, selon lui, avait été déclenchée par le président pendant son mandat.

Les gants sont enlevés.