Lors de sa mairie de NBC jeudi soir, le président Donald Trump a refusé de dénoncer les théoriciens du complot de QAnon lorsqu’il a été poussé à propos du groupe de conspiration de droite par le modérateur Savannah Guthrie. La mairie a remplacé un deuxième débat présidentiel et a été diffusée en même temps qu’ABC accueillait une mairie avec le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden.

Dans l’un des nombreux échanges houleux qui ont mis en lumière la nuit, Guthrie a demandé à Trump s’il dénoncerait QAnon, qui, selon elle, croyait en une théorie du complot “selon laquelle les démocrates ont un réseau pédophile satanique et vous [Mr. Trump] sont le sauveur de cela. “Trump, cependant, a refusé, affirmant:” Je ne sais rien de QAnon, je sais très peu de choses. “Quand Guthrie a souligné:” Je viens de vous dire “, le président a riposté, déclarant:” Ce que vous dis-moi ne le rend pas nécessairement un fait. “

Alors que le président a poursuivi en affirmant à nouveau: «Je n’en sais rien», il a dit: «Je sais qu’ils sont très contre la pédophilie, ils la combattent très durement. Mais je n’en sais rien» et a ajouté plus tard qu’il connaît «l’antifa et la gauche radicale». Au cours de la conversation, Trump a affirmé à plusieurs reprises qu’il ne «connaissait pas QAnon», et à un moment donné, «ce que j’entends [QAnon] est qu’ils sont très forts contre la pédophile, et je suis d’accord avec cela. “

La théorie du complot QAnon remonte à 2017, lorsque, selon l’Anti-Defamation League (ADL), le groupe a fait surface pour la première fois sur 4chan. Il se concentre sur un supposé «État profond» agissant contre Trump, qui tente de détruire un culte satanique de pédophiles. Bien qu’aucune partie de la théorie n’ait été jugée vraie, un nombre croissant de partisans se sont présentés aux rassemblements de Trump.

Ses propos de jeudi soir n’ont pas marqué la première fois que le président a refusé de dénoncer le groupe. Interrogé par un journaliste sur le groupe en août, le président a déclaré qu’il “ne savait pas grand-chose sur le mouvement à part je comprends qu’ils m’aiment beaucoup, ce que j’apprécie.” Répondant à la croyance de QAnon selon laquelle Trump sauve le monde d’un “culte satanique de pédophiles et de cannibales”, Trump a demandé si cela était “supposé” être une bonne ou une mauvaise chose, affirmant, “si je peux aider à sauver le monde de problèmes, je suis prêt à le faire, je suis prêt à me mettre là-bas. “

Le président a également perpétué la théorie du complot sur ses comptes de médias sociaux, en retweetant cette semaine une théorie du complot à partir d’un compte lié à QAnon qui affirmait sans fondement que Biden avait orchestré le meurtre de Seal Team Six pour dissimuler la fausse mort du fondateur d’Al-Qaïda, Osama bin Laden, rapports de CBS News. Interrogé sur ce tweet jeudi soir, Trump l’a minimisé, déclarant: “C’était un retweet. C’était une opinion de quelqu’un et c’était un retweet. Les gens peuvent décider par eux-mêmes.”