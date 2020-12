dernières nouvelles

Président Trumpse plie … le gars a finalement mis un stylo sur papier sur le dernier paquet de secours COVID qu’il a abattu la semaine dernière, ce qui signifie que de l’argent est un moyen pour les Américains – de plus, un compromis potentiel qu’il insiste est sur le beaucoup trop.

Trump a signé dimanche le projet de loi de plus de 900 milliards de dollars – aidant également à financer le gouvernement et à éviter un autre arrêt – qui offrira une deuxième série de chèques de relance aux adultes admissibles … à savoir, d’un montant de 600 $ … plus d’autres assistance.

Trump, dans un communiqué, dit qu’il a obtenu un engagement de la Chambre et du Sénat pour enquêter sur la fraude électorale (aucun indice) et suggère que le Sénat envisagera un projet de loi pour envoyer des chèques de 2 000 $ pic.twitter.com/PVZYOXKrmW – Sam Stein (@samstein) 28 décembre 2020 @samstein

Dans une déclaration à ses partisans, il dit qu’il signe la loi à la condition que le Congrès examine les allégations de fraude électorale lors des élections, adopte un nouveau projet de loi garantissant des paiements plus élevés et réexamine une disposition sur les grandes technologies (et qui peut les poursuivre).

Pour l’instant, cependant, cela devra faire … du moins il semble.

Le moment est étrange … si Trump signait de toute façon, pourquoi ne l’a-t-il pas fait mardi, alors que les chèques auraient peut-être pu parvenir aux gens avant le Nouvel An (et avant l’expiration de leurs allocations de chômage, ce qui s’est produit ce week-end parce que de son retard. De plus, le loyer est dû)?

Lire le contenu vidéo

@realDonaldTrump / Twitter

Rappelez-vous, 45 a fait une grosse puanteur à la 11e heure … indiquant il opposerait son veto au projet de loi – que les membres de sa propre administration ont aidé à négocier – parce qu’il estimait que l’argent de relance était trop bas, sans parler du fait que la facture était remplie de tonnes d’autres dépenses qui n’avaient rien à voir avec COVID. Encore une fois, les choses que son équipe a négociées.

DT a exigé 2 000 $ pour les particuliers et jusqu’à 4 000 $ pour les familles – ce que les Dems ont en fait loué et étaient prêts à faire STAT. Le problème est que Trump était loin d’être sur la même longueur d’onde que ses collègues républicains sur ce front … et le message était complètement éteint.

Bonne nouvelle sur Covid Relief Bill. Informations à suivre! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 27 décembre 2020 @realDonaldTrump

Maintenant, après avoir laissé les gens se demander s’ils obtiendraient de l’aide avant Joe Biden prend ses fonctions … il a apposé sa signature, sur la base de promesses supposées qui pourraient même ne pas se concrétiser, malgré ses affirmations que ce sera le cas.

Donc, toute cette attente était pour … rien, vraiment. Non seulement cela, mais les fonds ne verront probablement pas de comptes bancaires avant au moins une semaine, et les Américains avaient besoin d’aide hier. Merci!!!