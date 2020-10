Les membres du casting de Saturday Night Live Mikey Day et Alex Moffatt ont rapporté leurs impressions de Donald Trump Jr. et Eric Trump, respectivement, sur le dernier segment “Weekend Update”, mais ils n’étaient pas seuls. Cette fois-ci, ils ont apporté une caricature prête pour la fête de Tiffany Trump, interprétée par Chloe Fineman. Ils ont discuté des chances de réélection de leur père, des dettes et plus encore.

Le morceau a commencé avec Donald Jr. et Eric glissant derrière le bureau “Weekend Update”, Donald affirmant avoir vu Colin Jost lors d’un défilé de bateaux en l’honneur de son père, le président Donald Trump. Pendant ce temps, Eric a été muselé par un masque facial avec un design Paw Patrol. Ils ont ensuite fait équipe avec une série de mises à jour sur la campagne de leur père, Eric intervenant avec des détails peu flatteurs.

“J’ai été sur la campagne électorale pour diffuser le message de mon père, et Eric a eu sa toute première réunion d’affaires Zoom aujourd’hui”, a déclaré Donald Jr., avec Eric ajoutant: “J’étais” muet “.”

Trump a ensuite ajouté que “Papa ne craint pas de perdre cette élection, en fait il est …”, avant d’être interrompu par Eric, qui est intervenu, “terrifié!” Donald Trump a ensuite assuré aux téléspectateurs que le POTUS était convaincu que sa base voterait le jour du scrutin. Eric a ensuite laissé échapper que Trump qualifiait ses partisans de «poubelle blanche».

Ensuite, c’était le segment de Tiffany, avec Eric admettant qu’Ivanka n’était pas là parce qu’elle “ne les aime pas”. Tiffany est arrivée équipée d’un chapeau de marin et d’une bouteille de champagne, en référence à ses festivités d’anniversaire très critiquées la semaine dernière.

“J’essaie juste d’être un millénaire relatable, Colin”, a déclaré Tiffany de Fineman. “Mais ouais, les médias ont tout pris parce que je faisais la fête sans masque à Miami avec les 20 premiers randos à glisser dans mes DM. Mais je veux dire, je suis une belle-fille nommée Tiffany, c’est un peu mon travail de me faner dans le Sud Plage.”

Alors que son père a récemment été testé positif au COVID-19, elle a ajouté plus tard qu’elle n’avait pas peur de propager le coronavirus parce que «papa prend toujours très au sérieux la règle de la distance sociale de six pieds avec moi».

Pour compléter le morceau, Eric et Tiffany ont réalisé qu’ils ne s’étaient jamais rencontrés, ce qu’Eric a finalement appelé “Not-vanka”. Ce couple s’est ensuite uni pour couper court à Donald Jr. quand il a dit: “Colin, tu sais comment mon père fait des affaires. Il devient gros ou …” Eric et Tiffany ajoutèrent simultanément: “Il va en prison!”

Saturday Night Live est diffusé chaque semaine à 23 h 30 HE sur NBC. Des extraits d’épisodes passés peuvent être visionnés sur YouTube, et les épisodes les plus récents sont diffusés intégralement sur Hulu.