Donald Trump a fait pression sur un haut responsable électoral pour qu’il «trouve» suffisamment de voix pour annuler sa défaite dans l’État, selon un appel téléphonique obtenu par le Washington Post.

Le Washington Post, qui a publié dimanche des extraits de l’appel d’une heure entre Trump et le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, un compatriote républicain, a déclaré que Trump flattait, suppliait et menaçait à tour de rôle Raffensperger de vagues conséquences criminelles pour tenter d’annuler sa perte en Géorgie au président démocrate élu Joe Biden.

Le journal a déclaré que tout au long de l’appel, Raffensperger et l’avocat général de son bureau ont rejeté les affirmations de Trump et ont déclaré au président qu’il s’appuyait sur des théories du complot démystifiées sur ce qui était une élection juste et exacte. Les extraits audio publiés par le Post l’ont confirmé.

«Le peuple géorgien est en colère, le peuple du pays est en colère», a déclaré Trump, selon un extrait de l’enregistrement publié en ligne par le Post. “Et il n’y a rien de mal à dire, tu sais, euh, que tu as recalculé.”

“Alors regardez. Tout ce que je veux faire, c’est ceci. Je veux simplement trouver 11 780 votes, soit un de plus que nous. Parce que nous avons gagné l’État », a déclaré Trump dans l’enregistrement, insistant sur le fait qu’il n’y avait« aucun moyen »qu’il perde l’État.

La Maison Blanche a refusé de commenter.

Le bureau de Raffensperger n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La Géorgie est l’un des nombreux États de transition cruciaux où Trump a perdu les élections du 3 novembre face à Biden, et où Trump a depuis fait des allégations non fondées de fraude électorale et a cherché à annuler les résultats.

Le président américain a semblé remettre en question la véracité des chiffres officiels lorsqu’il s’est rendu sur Twitter dimanche.

