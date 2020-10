Président Trump était debout et à ’em ce matin avec un message en tête qu’il ressentait le besoin de répéter encore et encore et encore ET encore – Amérique, votez … MAGA.

DT a envoyé un barrage de tweets tôt lundi, et ils étaient tous des versions différentes du même sentiment – voici pourquoi les gens devraient frapper leurs bulletins de vote pour lui … avec sa police de caractères en majuscules, bien sûr. En tout, il avait une quinzaine de bonnes raisons de voter Trump.

COMBATTEZ LES MÉDIAS D’INFORMATIONS CORROMPUS. VOTER! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 5 octobre 2020 @realDonaldTrump

Pour n’en nommer que quelques-uns des plus amusants … 401 (k), LAW & ORDER, LES HAUTS DU MARCHÉ BOURSIER, LE MILITAIRE LE PLUS FORT JAMAIS, PRO LIFE, COMBATTRE LES MÉDIAS DE FAUSSE NOUVELLE CORROMPUS … et, bien sûr, SPACE FORCE !! !! Il y a plus, mais vous l’avez, nous sommes sûrs.

Il a également eu un rappel amical pour les résidents des principaux États de swing qu’il doit gagner pour vaincre Biden (qui est en tête dans les sondages dans beaucoup de ces endroits). Il a dit aux gens de l’Ohio, de la Floride, de la Géorgie, de l’Arizona et du Texas que lundi était le dernier jour pour s’inscrire et a offert un lien pour qu’ils puissent s’inscrire … un lien qui mène à un site qui vous pousse littéralement à voter pour Trump.

AUJOURD’HUI est le DERNIER jour pour vous inscrire pour voter en ARIZONE, FLORIDE, GEORGIE, OHIO ET TEXAS! Cliquez ci-dessous pour plus d’informations, et nous allons #MAGA! https://t.co/gsFSghkmdM – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 5 octobre 2020 @realDonaldTrump

Nous lui attribuerions le mérite d’avoir promu le processus démocratique, mais comme il mène les électeurs potentiels à sa propre carte perforée … nous attendrons les félicitations pour le moment. Une dernière note que nous ferons à propos de la mentalité de retour aux affaires de Trump sur Twitter … certains l’appellent «rage roid».

Comme vous l’avez peut-être entendu, Trump utilise maintenant un stéroïde appelé dexaméthasone, qui aide à combattre l’inflammation dans le corps causée par des maladies et / ou des virus. Bien qu’il y ait différents rapports sur les effets secondaires potentiels, celui qui continue à être évoqué est la possibilité de “illusions de grandeur” et d’explosions générales ou d’actes de colère – vous savez, “cause des” roids et tout.

SI VOUS VOULEZ UNE HAUSSE FISCALE MASSIVE, LA PLUS GRANDE DE L’HISTOIRE DE NOTRE PAYS (ET QUI FERMERA NOTRE ÉCONOMIE ET ​​NOS EMPLOIS), VOTEZ DÉMOCRATE !!! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 5 octobre 2020 @realDonaldTrump

Bien que nous puissions peut-être acheter cela, ce type de comportement en ligne erratique semble tout droit dans l’allée de Donnie, alors qui diable sait.