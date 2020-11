Au milieu de tant d’options pour le dernier mois de terreur, Truth Seekers, une série originale de Vidéo Amazon Prime créé par Nick Frost, Simon Pegg, James Serafinowicz et Nat Saunders. Le résultat est un titre surprenant, frais et amusant avec une formule complexe qui fonctionne parfaitement. Ici, nous parlons d’elle sans spoilers.

En fait, cataloguer les chercheurs de vérité n’est pas une tâche facile. Et c’est que d’une part, comme on peut l’imaginer par les créateurs de la série et les protagonistes, c’est une comédie. Cependant, il comporte également des éléments d’horreur qui en font un titre à part entière du genre. Bien sûr, Cette combinaison fait partie de la bouffée fraîche qui est la première saison de Trurth Seekers, qui a été créée récemment sur Amazon Prime Video.. La tranche comporte 8 épisodes de 25 à 30 minutes, et c’est sans aucun doute un petit marathon qui en vaut la peine dès la première minute.

Nick Frost et Simon Pegg sont bien connus pour la célèbre et amusante trilogie Cornetto; des films qui ont depuis exploré la formule surprenante de l’horreur et de la comédie. Bien que Trurh Seekers n’ait pas collaboré avec Edard Wright, réalisateur de la célèbre trilogie, Nous n’avons pas tort de dire que Jim Field Smith, réalisateur de cette série Amazon, fait un travail extraordinaire.

‘Truth Seekers’, une série old school

Avant que les plateformes de streaming ne soient les reines du divertissement à domicile, la télévision traditionnelle provoquait les coutumes les plus diverses. Comme être à une heure fixe devant la télévision au risque de rater notre programme préféré ou de chercher désespérément une répétition de celui-ci. Il était également courant de s’endormir et même de devoir attendre une semaine pour le prochain épisode de notre émission. Cette attente désespérée et délicieuse est quelque chose que nous avons perdu ces dernières années et dans presque toutes les séries. Et bien que Truth Seekers ait lancé sa première saison complète, son format a ce halo d’une série télévisée “d’avant”. Sans aucun doute, il aurait pu être diffusé chaque semaine et tenir son public en haleine, entre rire et terreur, pendant un mois et demi.

Et est-ce que Truth Seekers a ce composant “série old school”. En d’autres termes, chaque épisode est un cas différent que les protagonistes doivent résoudre. En plus de cela, une histoire plus complexe se révèle progressivement pour se clôturer de manière magnifique. Oui, Truth Seekers ne joue pas seulement avec l’horreur et la comédie, il apporte à la fois les mondes traditionnel et moderne à la table de plusieurs façons.

Simplement la proposition que le protagoniste, Gus Roberts (Nick Frost), soit un technicien pour une entreprise de télécommunications (qui démarre le réseau 6G dans tout le Royaume-Uni); Et qu’en même temps, c’est un enquêteur paranormal avec une petite chaîne YouTube, cela ajoute déjà de l’hilarité à la question. Comme ça, il y a beaucoup plus de détails qui nous feront rire de rire, avec des blagues simples et même ridicules qui nous feront rire car elles tombent au bon moment.

Plus que de la comédie, plus que de l’horreur

Comme nous l’avons dit ci-dessus, les chercheurs de vérité ne peuvent pas être facilement classés. Oui, c’est une comédie et aussi une série d’horreur, dans les deux sens et en combinaison. Mais qui peut se soucier le plus du classement si le résultat est fabuleux? Cette série originale d’Amazon nous offre de grands moments, amusants et effrayants et, en plus de tout cela, elle parvient à être profonde et très intelligente. Il offre certainement une expérience dont peu de séries peuvent se vanter.

Le casting est sensationnel, en plus des toujours grands Nick Frost et Simon Pegg, il y a Samson Kayo, qui joue le compagnon de Gus Roberts (Frost) qui de son nom nous fait rire: Elton John. Il y a aussi Emma D’Arcy dans le rôle d’Astrid, qui rejoint l’équipe après l’avoir aidée à résoudre son propre problème paranormal. Ça devrait être noté Malcolm McDowell, qui fait de Richard, le père de Gus et qui rejoint les aventures. McDowell joue un rôle extraordinaire et drôle, sans aucun doute le meilleur de la série.

Il ne reste plus qu’à insister sur le fait que Truth Seekers est une série qui rapporte du début à la fin. Il regorge de références à la fiction paranormale, à la science-fiction, notamment britannique; avec des moments hilarants et surprenants et avec une combinaison exacte entre la terreur et la comédie. Un type de comédie qui nous laisse une agréable sensation de surprise et de plaisir, sans excès, sans patchs; tout simplement pas de merde même s’il en est plein, tout comme une bonne comédie.

Truth Seekers est désormais disponible pour tous les abonnés Amazon Prime Video.

L’article «Truth Seekers», la série extraordinaire de Simon Pegg et Nick Frost pour Amazon Prime Video a été publié dans Hypertext.