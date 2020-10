Il y a des couples artistiques qui semblent inséparables, comme celui formé par Acteurs britanniques Simon Pegg et Nick Frost. Nous les avons vus ensemble dans la trilogie Cornetto de son compatriote Edgar Wright (Baby Driver), composée des films Zombies Party (2004), Fatal Weapon (2007) et Welcome to the End of the World (2013), et à Grindhouse (Robert Rodríguez , 2007) ou Paul (Greg Mottola, 2011). Et maintenant de retour avec Truth Seekers (depuis 2020), la série qu’ils ont créée avec Nat Saunders (Sick Leave) pour Amazon Prime Video sur les chercheurs amateurs de phénomènes paranormaux.

Le titre de Truth Seekers n’est pas accidentel, mais fait référence à la devise bien connue de The X-Files: “La vérité est là-bas”

Les deux interprètes incarnent également les personnages de Dave et Gus, accompagnés du grand Malcolm McDowell (Gangster n ° 1) parmi d’autres collègues de la profession, et le titre qu’ils ont donné à Truth Seekers n’est pas du tout accidentel, car fait référence à la devise bien connue de l’une des fictions télévisées les plus réussies et les plus influentes de l’histoire: The X-Files (Chris Carter, depuis 1993), dans laquelle les agents Fox Mulder (David Duchovny) et Dana Scully (Gillian Anderson) cherchent le vérité sur des cas étranges non résolus parce que «la vérité est là-bas». Et ici aussi il y a une conspiration apocalyptique.

Amazon

Nick Frost: “Simon Pegg et moi avons aimé avoir peur et être terrifiés. Ensuite, The X-Files est arrivé et nous avons eu l’impression que c’était vraiment exprès pour nous.”

Nick Frost lui-même a admis: «Nous n’avons pas eu peur d’essayer quelque chose comme les X-Files britanniques. Quant à l’échelle, nous pouvons essayer quelque chose de plus ambitieux. Une grande partie de la comédie vient de ces personnes se trouvant dans des situations étranges. Il ne s’agit pas de “Le cul de ce fantôme est dans l’air!” Et au New York Comic Con, il a déclaré: «C’est un genre proche de moi, en termes de beaucoup de questions paranormales, occultes et sans réponses, et c’était quelque chose que je voulais faire pendant un moment. Simon Pegg et moi, quand nous étions plus jeunes célibataires, c’était quelque chose que nous aimions. Nous aimons avoir peur et être terrifiés. Ensuite, The X-Files est arrivé et nous avons pensé que c’était vraiment exprès pour nous, comme je suis sûr que beaucoup de fans de X-Files le ressentent. “

