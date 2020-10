L’ancienne combattante de l’UFC, Paige VanZant, n’est pas satisfaite de la personne qui a fait irruption dans sa Jeep. Le voleur présumé a choisi de le faire un jour où il pleuvait chez elle. VanZant a déclaré qu’ils avaient laissé la porte grande ouverte, ce qui avait trempé l’intérieur.

“Alors je monte vers ma Jeep – c’est dans le parking de chez moi – et je remarque que ma porte est ouverte”, a déclaré VanZant dans une vidéo Instagram. “Je ne suis même pas en colère que je pense que quelqu’un a essayé de me voler des choses parce qu’il n’y a rien ici qui vaille la peine d’être volé. … Mais il pleuvait et maintenant tout est trempé. Écoutez, si vous êtes va entrer par effraction dans ma voiture, fermez la porte s’il vous plaît! “

Avant de découvrir que la porte de sa Jeep était grande ouverte, VanZant avait donné un aperçu des intempéries. Elle a publié des vidéos sur ses histoires Instagram qui montraient des palmiers dans le vent et une averse totale. Les fortes pluies se sont poursuivies dans la nuit, aboutissant à une deuxième vidéo. VanZant est sortie sur sa terrasse et a déplacé ses pieds dans l’eau stagnante.

Bien que la matinée n’ait pas bien commencé pour le combattant, elle s’est beaucoup améliorée en raison d’un acte de gentillesse aléatoire. VanZant est allé chercher une tasse de café, mais la personne en face d’elle a payé la boisson. Elle a dit que cela ne lui était jamais arrivé auparavant et a exprimé sa joie à propos de ce sentiment. VanZant a alors décidé de «transmettre» à la personne derrière elle dans la file. Elle a dit qu’elle espérait que le train continuerait toute la journée pour que tout le monde puisse se sentir si bien.

Un combattant MMA avec des victoires contre Alex Chambers et Bec Rawlings, VanZant est entré pour la dernière fois sur le ring lors de la carte principale de l’UFC 251: Usman vs Masvidal. Elle a affronté Amanda Ribas lors d’une bataille de poids mouche, perdant finalement au premier tour. VanZant a tapé en raison d’un brassard, ramenant son record général à 8-5.

Le contrat de VanZant avec l’UFC a expiré après la défaite contre Ribas, et maintenant elle s’entraîne pour un style de combat différent. Elle a signé un contrat de combat multiple avec Bare Knuckle Fighting Championship et s’est entraînée avec l’entraîneur de boxe américain de la Top Team Gabriel de Oliveira et la combattante brésilienne de MMA Janaisa Morandin, par The Sun. Son premier combat était initialement prévu pour novembre, mais un retard l’a déplacé en février 2021.