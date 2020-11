Tu me manques beaucoup, Chiquis Rivera se souvient de Jenni Rivera sur Instagram | AP / . / .

“Tu me manques. Tellement”, Chiquis Rivera est devenue nostalgique sur Instagram et a partagé dans ses histoires à quel point sa mère lui manquait Jenni Rivera et combien vous avez besoin d’un câlin de sa part. Sera-t-il triste?

La belle chanteuse a partagé ce moment privilégié avec ses followers sur Instagram à travers une photo, Image de balise Chiquis Rivera Il a pris une photo de Jenni Rivera qu’il appréciait apparemment sur un écran d’ordinateur.

Dans l’image qu’elle a partagée dans ses histoires Instagram, vous pouvez voir Jenni Rivera avec un énorme et beau sourire, une veste en cuir avec un décolleté et sa petite-fille dans ses bras l’accompagner.

Chiquis Rivera ne pouvait s’empêcher d’être émue en regardant sa mère et a partagé une photo dans laquelle elle avouait qu’elle avait besoin d’un câlin de sa mère et qu’elle lui manquait beaucoup.

Combien j’ai besoin d’un câlin de ta part. F4ck. Tu me manques. Tellement, le chanteur a écrit sur la photographie.

Il est bien connu de ceux qui ont eu le malheur de perdre leur mère qu’ils ne cessent de la manquer, surtout dans les moments difficiles où ils ont besoin d’un câlin ou d’un mot d’encouragement.

Bien qu’apparemment, au départ de Jenni Rivera, Chiquis Rivera et sa mère n’étaient pas à leur apogée, leur amour l’un pour l’autre est indiscutable.

La diva du groupe a eu une douleur immense lorsqu’elle a cru que sa fille avait pu la trahir avec son mari, l’ancien joueur de baseball Esteban Loaiza, et au milieu de cette agitation et de la séparation entre les deux, le moment de son départ est venu.

Jenni Rivera avait pleuré lors de sa dernière représentation avant de voler dans le ciel, La colombe noire, le thème qui resta gravé à jamais dans la mémoire de ses adeptes. L’interprète s’est souvenu de sa fille Chiquis

Rivera sur scène avec ce thème et pleuré avec ses milliers de fans présents en chantant avec elle; la mélancolie a régné la dernière nuit de La Diva de la Banda.

Après cela, le dernier voyage de Jenni Rivera est arrivé, où l’accident a été mortel, il n’y avait pas de survivants lors de ce voyage; laissant le cœur de millions de personnes, famille, amis, adeptes brisé, personne ne pouvait croire ce qui se passait.

Pour sa part, Chiquis Rivera Il n’a jamais cessé de nier qu’il n’y avait pas eu une telle trahison avec Esteban Loaiza, qu’il la traitait très bien et que c’était une mauvaise interprétation.

La chanteuse a toujours montré de l’amour et de l’admiration pour sa mère et continue à plusieurs reprises à partager à quel point elle lui manque.

Contrairement à ce que beaucoup pensent, les adeptes de Jenni Rivera ont abrité Chiquis Rivera et ses autres enfants et les soutiennent dans tous leurs projets.

Chiquis s’est lancée professionnellement en tant que chanteuse quelque temps après le départ de Jenni Rivera et a connu de grands succès dans le monde de la musique. Janney s’est avérée être une femme forte et intelligente comme sa mère et est également devenue une véritable entrepreneuse, sans s’arrêter!

Actuellement, Chiquis Rivera Elle traverse une période difficile après avoir annoncé sa séparation d’avec Lorenzo Méndez et l’avoir rendue officielle avec le début de sa procédure de divorce.

C’est probablement ces moments de changement et de réflexion dans sa vie qui font que l’interprète d’Anímate yás manque plus que jamais les bras et les conseils de sa célèbre mère.

Jenni Rivera s’est toujours avérée être une femme forte et dévouée à sa carrière; mais surtout à sa famille et à une mère qui ferait tout pour ses enfants.