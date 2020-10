Bindi Irwin remercie le petit frère Robert Irwin d’être toujours là quand elle a besoin de lui, d’autant plus qu’elle et son mari Chandler Powell attendent avec impatience la naissance de leur premier enfant, une petite fille. Le Crikey! C’est la star d’Irwin, 22 ans, a rendu hommage à son petit frère, 16 ans, dans un post Instagram sincère dimanche, partageant une photo d’un câlin affectueux entre les deux.

«Bravo à mon petit frère (qui n’est définitivement plus ‘petit’) pour être un ami si incroyable», a-t-elle écrit à côté de la jolie photo, qui montre son mari et sa mère Terri Irwin en arrière-plan. «Tu es toujours là pour moi et je sais que tu seras le meilleur oncle quand notre petite fille naîtra. Je t’aime.

Les fans de la famille écologiste ont adoré ce sentiment. “Awwwwww Bindi c’est si gentil! Je sais que Robert va être un grand oncle!” une personne a commenté le message. “[Your] la famille est une inspiration non seulement pour ce que vous faites avec la conservation, mais aussi pour la façon dont vous vivez vos vies dans un tel amour et un tel encouragement les uns envers les autres! »a ajouté un autre.« Vous êtes tous géniaux!

Bindi et son mari ont annoncé en août qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble après avoir noué le nœud lors d’une petite cérémonie le 25 mars. “Baby Wildlife Warrior due 2021”, a écrit la star enceinte à côté d’une photo tenant un petit uniforme de zoo. “Chandler et moi sommes fiers d’annoncer ce que nous attendons! C’est un honneur de partager ce moment spécial de notre vie avec vous.” Alors qu’elle en était encore à son premier trimestre à l’époque, l’ancienne de Dancing With the Stars a déclaré qu’elle et Powell “veulent vraiment que vous fassiez partie de notre voyage depuis le début de ce nouveau chapitre de la vie.”

“Nous étions impatients de partager la nouvelle car ce magnifique petit être est devenu la partie la plus importante de notre vie. Votre soutien signifie le monde pour nous”, a-t-elle écrit. “S’il vous plaît laissez-moi savoir vos meilleurs conseils et envoyez de bonnes vibrations et des prières à notre petite chérie. Amour et lumière.”

En septembre, le couple a annoncé que son premier-né serait une petite fille et qu’il était «en bonne santé». Le 10 octobre, Bindi a montré sa bosse grandissante sur Instagram, en disant à ses abonnés: “Petite fille va très bien. Chaque fois que nous recevons une échographie, elle est incroyablement énergique et toujours en mouvement. Elle a maintenant à peu près la même taille qu’un pygmée des montagnes. possum. Trop mignon! ” Powell a commenté le message: “Elle grandit déjà si vite et elle n’est même pas encore arrivée. Je t’aime, toi et notre petite fille!”