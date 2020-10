C’est officiellement l’heure de Tua dans le sud de la Floride. Adam Schefter d’ESPN a annoncé mardi que les Dolphins nommeraient officiellement Tua Tagovailoa le quart partant pour le reste de la saison. Le vétéran Ryan Fitzpatrick passera au rôle de remplaçant après avoir mené l’équipe à un dossier de 3-3.

Tagovailoa est entré dans le match de dimanche à la fin du quatrième quart-temps après que Fitzpatrick ait lancé trois passes de touché et accumulé une avance considérable. La recrue a vu des clichés limités, mais a complété ses deux tentatives de passe sur neuf verges. Il va maintenant se préparer pour son premier départ contre l’un des meilleurs fronts défensifs de la ligue. Les Dolphins se préparent actuellement pour un congé de la semaine 7 après avoir battu les Jets de New York 24-0. L’équipe reviendra au combat le 1er novembre lorsque les Rams de Los Angeles visiteront le Hard Rock Stadium.

Les fans et les joueurs se sont réjouis dimanche lorsque Tagovailoa est entré dans le match. Le cinquième choix au total du repêchage de la NFL 2020 a officiellement marqué son retour d’une luxation de la hanche qui a mis fin à sa carrière universitaire en Alabama. Le nombre limité de fans présents a commencé à applaudir tandis que Fitzpatrick a agité ses bras de haut en bas pour gonfler la foule.

“Ce n’était pas plus des papillons, c’était juste de l’excitation de sortir et de voir ce qui joue [offensive coordinator] Chan [Gailey] me donnerait », a déclaré Tagovailoa à propos de son entrée sur le terrain pour la première fois après sa blessure. sa première fois face à une équipe adverse en tant que professionnel.

Tagovailoa a immortalisé ses premiers clichés avec un post épique sur Instagram. Un photographe l’a capturé allongé au milieu du terrain, regardant au fond du Hard Rock Stadium. Le jeu était terminé, mais Tagovailoa resta en s’imprégnant du moment. Il en a également profité pour Facetime ses parents, qui n’ont pas pu assister à la bataille de l’AFC Est à Miami. “Venez loin. Le voyage continue [open book emoji] [blessed]”A écrit Tagovailoa dans la légende.

Les Dolphins ont une fiche de 3-3 et sont en lice pour la couronne de l’AFC Est en raison du jeu fort de Fitzpatrick et de l’offensive. Le vétéran de 37 ans a lancé pour 1 535 verges, 10 touchés et sept interceptions. Il a également couru pour 135 verges et deux autres scores. Cependant, l’équipe a toujours eu un plan en place pour démarrer Tagovailoa quand ils sentaient qu’il était prêt.