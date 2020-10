La carrière de joueur universitaire du quart-arrière Tua Tagovailoa a pris fin le 16 novembre 2019, lorsqu’il a subi une luxation de la hanche à la fin de la saison. Près d’un an plus tard, le joueur désormais des Dolphins de Miami a marché sur le terrain de la NFL pour les premiers clichés de sa carrière. Le moment n’a pas été perdu pour Tagovailoa, car il a ensuite immortalisé l’occasion avec une photo épique au Hard Rock Stadium.

“Venez de loin. Le voyage continue [open book emoji] [blessed]”Tagovailoa a écrit dans la légende de son post Instagram. Il a mis en ligne une photo qui le montrait allongé sur la ligne des 15 mètres tout en regardant vers la zone la plus éloignée. Le Hard Rock Stadium s’était vidé après la victoire 24-0, mais Tagovailoa est resté. Il voulait s’imprégner de l’instant et appeler ses parents, qui ne pouvaient pas assister au match.

Tagovailoa n’est pas le quart partant des Dolphins, mais il a pu lancer sa première passe dans la NFL après que le vétéran Ryan Fitzpatrick ait mené l’équipe à une avance de 24-0 au quatrième quart. La recrue de l’Alabama a marché sur le terrain et pour un entraînement contre les lamentables Jets. Il a joué des clichés limités en raison de sa prise de terrain avec moins de deux minutes à jouer dans le match, mais il a quand même complété deux passes pour un total de neuf verges.

“Ce n’était pas plus des papillons, c’était juste de l’excitation de sortir et de voir ce qui joue [offensive coordinator] Chan [Gailey] me donnerait », a déclaré Tagovailoa à propos de son entrée sur le terrain pour la première fois en tant que professionnel. Plusieurs autres joueurs ont également ressenti l’excitation, dont Fitzpatrick. Il a agité ses bras de haut en bas pour enflammer la foule à capacité limitée tout en souriant largement.

Lorsque Tagovailoa a initialement souffert de la luxation de la hanche, les fans et les analystes ont exprimé leur inquiétude quant à la façon dont il se rétablirait avant le repêchage de la NFL 2020. Beaucoup ne pensaient pas qu’il serait en mesure de participer à des exercices au NFL Scouting Combine ou à l’Alabama Pro Day. Tagovailoa a en effet évité de lancer ou de faire d’autres exercices au Combine, mais il a pu participer à un entraînement complet lors de son Pro Day. Les Dolphins sont repartis impressionnés et ont finalement utilisé le cinquième choix du classement général pour sélectionner Tagovailoa.

Avec ses premiers clichés derrière lui, Tagovailoa ne sait pas quand il s’habillera à nouveau. Fitzpatrick joue bien et a l’équipe en lice pour l’AFC Est avec une fiche de 3-3. Si le vétéran continue de bien jouer et mène l’équipe à plus de victoires, Tagovailoa restera probablement sur la touche pour le reste de la saison. Cependant, il aura pour toujours la photo de son jeu mémorable.