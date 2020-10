L’ère Tua Tagovailoa a commencé. Cette semaine, les Dolphins de Miami ont annoncé que l’ancien de l’Alabama serait le quart partant de l’équipe à l’avenir. Cela vient après que les Dolphins aient remporté une victoire de 24-0 sur les Jets de New York dimanche.

Tagovailoa a fait ses débuts dans la NFL dimanche alors que l’équipe cherchait à clôturer le match. Il a complété deux de ses passes pendant neuf ans dans la victoire. Il succèdera au vétéran de longue date Ryan Fitzpatrick. “Je pense que c’était super génial”, a déclaré Tagovailoa dimanche. “Vous avez un vétérinaire de 16 ans comme Fitz qui n’a pas non plus d’animosité à son égard, qui a juste été de soutien tout le temps. Bonne conduite, mauvaise conduite, il vient sur la touche et explique simplement pourquoi il a fait un peu des choses.”

Tagovailoa a poursuivi: “Je suis très chanceux d’avoir un mentor comme lui qui est juste très encourageant sur le terrain et puis il y a des gars comme … Il est tout simplement très sympathique en dehors du terrain, aussi. Je pourrais en dire beaucoup sur lui mais vient de gagner J’ai pas assez de temps. ” Les Dolphins ont un congé cette semaine, mais Tagovailoa fera son premier départ dans la NFL le 1er novembre contre les Rams de Los Angeles. Voici un aperçu des fans réagissant à la nouvelle.

Tua Tagovailoa sera le premier QB gaucher à commencer un match @NFL depuis que Kellen Moore a commencé la semaine 17, 2015 pour les Cowboys. pic.twitter.com/GL6TeY3pa9 – Andrew Siciliano (@AndrewSiciliano) 20 octobre 2020

Ce sera une question triviale sur la route. Tagovailoa sera le premier quart-arrière gaucher en cinq ans à commencer le match. Il n’y a pas une longue histoire de quarts gauchers de la NFL. Cependant, Michael Vick, Mark Burnell et Steve Young ont réussi à lancer avec leur main gauche.

prevnext

DERNIÈRES NOUVELLES: TUA TAGOVAILOA NOMMÉ COMME QUARTIER DE DÉPART POUR LES DAUPHINS DE MIAMI! C’EST L’HEURE DE TUA !!!! # FinsUp pic.twitter.com/q1ZIWiFi4k – Big E (@ ian693) 20 octobre 2020

Les dauphins appellent Tua Tagovailoa le nouveau QB de départ comme l’a dit @AdamSchefter. C’est l’heure de Tua à Miami. – Cameron Wolfe (@CameronWolfe) 20 octobre 2020

Tagovailoa a été repêché n ° 5 au classement général par les Dolphins en avril. Bien que l’équipe joue bien sous Fitzpatrick, tout le monde savait que ce n’était qu’une question de temps avant qu’un changement de quart-arrière ne soit effectué. Et avec le déménagement, il est clair que les entraîneurs pensent que Tagovailoa peut amener l’équipe vers de nouveaux sommets.

prevnext

Fitzmagic IS joue bien mais nous sommes sur le point de voir FitzTragic. Fitz nous a à .500. C’est là que nous serons avec lui pour piloter ce navire, 8-8 et en compétition pour l’année prochaine. Nous sommes à un match du 1er, voyons ce que Tua a! – Timothy Ritchey (@supernintimdo) 21 octobre 2020

L’une des autres choses qui a été soulignée par les fans est que si Fitzpatrick joue bien, il y a eu des moments au cours de sa carrière où il a eu des difficultés et l’équipe a vacillé. Fitzpatrick a soutenu le mouvement et aidera de toutes les manières possibles.

prevnext

Tua Tagovailoa sera désormais le QB des Dolphins à partir de la semaine 8. 2 semaines plus tard? Les 5e et 6e choix au total du repêchage de la NFL 2020 s’affronteront 👀🔥 🎨 @ omnidesignn // #BoltUp pic.twitter.com/O8zbdOTK20 – ᴄʜᴀʀɢᴇʀs⚡️ʜʏᴘᴇ (@ChargersHype) 20 octobre 2020

Un match que les fans de la NFL attendent déjà avec impatience est celui où les Dolphins affronteront les Chargers de Los Angeles le 15 novembre. Chargers QB Justin Herbert a été repêché n ° 6 au classement général en avril et a lancé pour 1195 verges, neuf touchés et trois interceptions en quatre Jeux.

prevnext

Et pour votre premier défi, je vous donne 👇 pic.twitter.com/qofk9HmKJG – The_Brownie_Elf (@ TheBrownieElf1) 21 octobre 2020

Avant le match des Chargers, Tagovailoa doit affronter le joueur de ligne défensive des Rams Aaron Donald, qui a remporté à deux reprises le prix du joueur défensif de l’année. Donald est sur un début monstre pour la saison 2020, affichant 19 plaqués, six plaqués pour perte et 7,5 sacs en six matchs.

prev