L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, a appelé l’avocat de campagne de Donald Trump Sidney Powell pour s’être «mis en colère» lorsqu’il lui a demandé des preuves à l’appui de ses allégations de fraude électorale. Powell fait partie de la campagne de Trump visant à inverser le résultat de l’élection, au cours de laquelle le président élu Joe Biden devrait remporter 306 votes électoraux contre 232 pour Trump.

La campagne n’a produit aucune preuve de leurs allégations au-delà des affidavits individuels sous serment de citoyens alléguant avoir été témoins de quelque chose de suspect, et la direction de Biden sur Trump avait eu lieu dans plusieurs États dans lesquels l’équipe juridique du président a déposé des contestations judiciaires en grande partie infructueuses.

Tucker Carlson appelle Sidney Powell, disant qu’il lui a demandé des preuves pour étayer ses allégations de fraude électorale, mais “elle ne nous a jamais envoyé de preuves malgré beaucoup de demandes, des demandes polies, pas une page.” “Quand nous avons continué à faire pression, elle s’est fâchée et nous a dit d’arrêter de la contacter.” pic.twitter.com/IOlOdhp6MJ – Oliver Darcy (@oliverdarcy) 20 novembre 2020

Lors d’une conférence de presse jeudi avec Rudy Giuliani, Powell a affirmé que Dominion Voting Systems, basé à Denver, utilisait une technologie développée par l’ancien président vénézuélien Hugo Chávez, décédé en 2013, et que les votes étaient manipulés à l’étranger pour Biden. Ni Giuliani ni Powell n’ont produit de preuve de manipulation de vote, et un certain nombre de républicains à travers le pays ont critiqué cette affirmation, y compris le sénateur de l’Iowa Joni Ernst, qui l’a qualifiée de «absolument scandaleuse», selon The Hill.

Pendant le segment de Carlson sur Fox News, l’animateur conservateur a déclaré qu’il avait contacté Powell pour l’inviter à l’émission ou fournir des preuves, ce qui “pourrait constituer le plus grand crime de l’histoire américaine” si c’était vrai. «Quand nous avons continué à faire pression, elle s’est fâchée et nous a dit d’arrêter de la contacter», a déclaré Carlson. “Quand nous avons vérifié avec d’autres personnes autour de la campagne Trump, des personnes en position d’autorité, ils nous ont dit que Powell n’avait jamais donné non plus de preuves. Elle n’en a pas non plus fourni aujourd’hui.”

Carlson a dit qu’il partageait cette interaction avec le public parce que c’est la vérité, en disant: “Nous nous soucions de ce qui est vrai, et nous savons que vous vous souciez aussi.” Powell a dit au Washington Examiner en réponse qu’elle encourage les journalistes à “examiner tous les documents” et à “mener leurs propres enquêtes”, c’est pourquoi elle a refusé de participer à l’émission de Carlson ou de fournir des preuves. “Les preuves continuent d’affluer, mais un succès télévisé de 5 minutes n’est pas mon objectif maintenant”, a-t-elle poursuivi. “Collecter des preuves et préparer le dossier sont mes principales priorités.”