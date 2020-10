Tunden à Bárbara de Regil après sa participation à La Más Draga | Réforme

La célèbre actrice Barbara de Regil est devenue une tendance dans le réseau social Twitter après tant de critiques et de moqueries après sa participation à “La Más Draga” où apparemment elle sera l’une des juges du célèbre programme, ce qui en est la troisième édition.

C’est dans la matinée d’aujourd’hui que le programme de “Le plus draga«J’annonce sur leurs réseaux sociaux qu’ils auront Barbara de Regil comme juge invitée.

Ce programme est diffusé sur Internet et gagne rapidement en popularité et, comme prévu, il n’a cessé de susciter la controverse.

AUJOURD’HUI, LA PREMIÈRE DU CHAPITRE 6, AVEC UNE ACTRICE INVITÉE DE LUXE, FEMME D’AFFAIRES, MODÈLE et FAN DU DRAG ART, ARRIVE LA BELLE BARBARA DE REGIL @barbaraderegil. Nous vous attendons à 21 heures ”, ont-ils écrit dans la publication.

Malheureusement, cette nouvelle n’a pas plu aux adeptes du programme et avec tant de désaccord ils ont réussi à faire du nom de l’actrice devenir tendance sur Twitter où les moqueries et les critiques abondent avec son nom.

‘Bárbara de Regil se rendant compte que les participants sont bruns, qu’ils ne font pas d’exercice et qu’ils n’ont pas de muscles’ ‘, “ Mettons de côté à quel point Barbara de Regil est horrible, qu’est-ce qu’elle a à voir avec les dragues?’ ‘ certains des commentaires.

Selon l’influenceur Ricardo Peralta, il a annoncé que les créatifs de «La Más Draga» avaient décidé d’inviter Bárbara en février dernier, puisque c’était à ce moment-là que les enregistrements du programme qui recherchaient la meilleure drag queen mexicaine ont été réalisés.

Je suis également resté comme ça quand ils m’ont dit que j’étais le juge invité et que c’était le mois de février », a déclaré Peralta dans ses réseaux.

Il est à noter que jusqu’à présent, ni le programme ni Regil n’ont rien dit à ce sujet, cependant, depuis quelques mois. Barbara il a précisé qu’il n’était pas intéressé par les mauvais commentaires à son sujet.

En revanche, il y a une semaine, l’émission a déclenché tout un débat sur les réseaux sociaux et même dans les médias car on s’assurait qu’un de ses participants se moquait des communautés autochtones mexicaines en personnifiant «La India María» dans le cadre de la spectacle de drag queens.

Épisode numéro 6 de la nouvelle saison de “Le plus draga«Il sera diffusé sur la chaîne officielle du programme, il ne reste plus qu’à attendre de voir quelles seront les prochaines réactions des internautes.

Il y a quelques semaines, l’actrice Bárbara de Regil était critiqué sur Twitter, car il s’avère qu’elle a commandé un hamburger mais sans pain et à cause de cela les utilisateurs se moquaient d’elle plus que jamais.

J’ai commandé un hamburger, mais sans pain (car le gluten est horrible) je n’ai commandé qu’avec de la laitue et de la tomate », a écrit de Regil.

En dépit de son succès dans sa carrière d’actrice, être influenceuse et coach de fitness sur Instagram est la raison pour laquelle ses actions ou ses commentaires sont encore plus critiqués et tous pour être une personnalité publique.

Comme prévu, à cette époque, les mèmes abondaient dans le service de microblogging, et bien qu’il y ait aussi des utilisateurs qui l’ont défendu en raison du fait qu’il y a effectivement ce hamburger pour quelqu’un d’autre, il est plus amusant de voir les photos ingénieuses qui sont partagées par le moment.

Sans aucun doute Barbara de Regil Il a commis plusieurs «imprudence» de sa part et vous vous souvenez peut-être de la vidéo où il prétendait faire des biscuits sans glucides où le premier ingrédient qu’il a pris était une banane, qui contient de nombreux glucides.

L’actrice est tout un personnage du fait qu’elle a commis plusieurs actes imprudents, ce qui, bien qu’elle ne les fasse pas avec intention (avec intention consciente), le rend immédiatement viral sur les réseaux sociaux.

