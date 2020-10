Tunden à vendre Chiquis Rivera, Daniel Bisogno est passé | .

D’énormes réprimandes ont reçu Daniel Bisogno et Pedro Sola en plein programme de Fenêtrage!, Ceci après les deux partis avec tout avec des commentaires négatifs contre Chiquis Rivera, quelque chose que Pati Chapoy n’a pas semblé approuver.

C’est une vidéo que Chiquis Rivera a partagée sur Instagram qui a donné lieu aux commentaires des deux pilotes de Ventaneando, ce qui a déchaîné la désapprobation de Pati Chapoy, qui a fini par rendre Daniel Bisogno envieux.

Qui a commencé par les commentaires négatifs envers la fille de Jenni Rivera C’était El Muñe; cependant, Pedro Sola a également appelé l’interprète d’Anímate y verás “gras”.

Cela peut vous intéresser: Chiquis Rivera est ému, tellement qu’il a fini par pleurer!

Les chefs d’orchestre ont évoqué la réaction de Chiquis lorsqu’elle a découvert qu’elle était l’une des nominées aux Grammy Awards latins, la chanteuse n’a pas pu contenir son émotion et s’est terminée en larmes.

S’ouvrant à ses disciples, la femme immobile de Lorenzo Mendez Il a partagé quelques images sur ses histoires Instagram où il a vu son visage enflé, manifestement en pleurant et même en rougissant.

Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, Sola a commencé à dire quand ils commenceraient à parler du célèbre.

Pedro Sola et Daniel Bisogno ont tous deux qualifié la réaction de l’interprète d ‘”exagérée” et comme si cela ne suffisait pas, ils ont fini par faire des commentaires négatifs sur son teint physique.

Elle ne peut pas respirer, la grosse femme ne peut pas respirer, dit Bisogno.

Le commentaire d’El Muñe a surgi alors que la célèbre elle-même soulignait qu’elle ne pouvait pas respirer d’émotion; de son côté, Rosario Murrieta a souligné qu’elle avait eu peur en voyant les images.

Les gars, nous sommes nominés pour un Grammy Latin. Je ne peux pas respirer. Je suis si heureux, si content, a partagé Chiquis Rivera.

Bisogno n’était pas le seul à qualifier la star de «grosse», car Sola ne se limitait pas non plus; après cela, El Muñe savait qu’il aurait des ennuis, alors il a parlé de son commentaire par la suite.

Oh non, non ma ‘! Très scandaleux, gras … J’adore Chiquis, ajouta Pedrito.

C’est une fille potelée, tu vois que maintenant tu ne peux pas dire «je suis grosse» parce que peut-être que je m’attaque, dit la blonde en essayant d’adoucir son commentaire.

Bien qu’il ait voulu adoucir ses propos, Daniel Bisogno a continué à dire du mal de la fille de La Diva de la Banda, l’accusant d’abuser du collagène, la décrivant comme une “côtelette fumée” et Sola a fini par dire que sa lèvre pendait.

Pati Chapoy a été quelque peu agacé par les commentaires de ses compagnons et les a accusés d’être une boule d’amertume et a applaudi que Chiquis Rivera a pleuré avec émotion pour son exploit; bien qu’il ait déclenché la théorie selon laquelle son cri est probablement pour son ancien partenaire, Lorenzo Méndez et non pour sa nomination.

D’autre part, El Muñe a continué à libérer de la négativité, assurant que le cri de la célèbre femme serait dû à l’acide hyaluronique et au collagène.

Plus tard, Chapoy ne resta pas silencieux et finit par signaler que Bisogno enviait très probablement le chanteur puisqu’il “n’a pas de lèvres”.

Vous aimeriez avoir sa bouche, vous n’avez pas de lèvres, a souligné Pati Chapoy.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Chiquis Rivera a reçu sa nomination aux Latin Grammy dans la catégorie “Meilleur album de groupe”, pour Playlist, une production que la fille aînée de Jenni a enregistrée sous le label Fonovisa Records / Universal Music Latin Entertainment.

Littéralement, ils m’ont dit quelques minutes avant que je ne le mette ici pour que vous et les gens qui me soutiennent et soutiennent ma musique le sachent, a partagé l’ancien chanteur de La Original.

La célèbre femme a décidé de suivre les traces de sa mère dans le monde de la musique, qui n’est pas oubliée même au fil des années et qui perdure dans le cœur de ses followers, qui n’ont cessé de soutenir Chiquis.