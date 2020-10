Tunden à la distribution de Hoy pour faire la fête même en cas d’urgence | Instagram

Le casting de la célèbre émission du matin “Aujourd’hui“Il ne passe pas du tout du bon temps, car il a été vivement critiqué pour avoir organisé une soirée en pleine urgence sanitaire et cette soirée était organisée pour le producteur. Magda Rodriguez.

C’est à travers les réseaux sociaux qu’une série de vidéos a commencé à circuler où il a été montré comment était la fête surprise qu’ils organisaient pour la productrice Magda Rodríguez.

La productrice du programme Hoy de Televisa, Magda Rodríguez vient de fêter son anniversaire et apparemment même pas parce que c’est son anniversaire, je connais les mauvais commentaires des téléspectateurs et des internautes.

Dans le forum télévisé, ils l’ont célébrée avec des mots émouvants, cependant, la célébration ne s’est pas arrêtée là, puisqu’ils ont organisé une fête d’anniversaire surprise avec sa distribution du matin, ainsi qu’avec d’autres personnages du monde du divertissement.

Malheureusement, cela a généré une forte critiques, puisque dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux par les invités eux-mêmes, il a été découvert que plusieurs mesures de base n’étaient pas prises pour éviter les contagions par le cor0navirus, comme l’utilisation de masques faciaux ou même une distance saine.

Grâce aux réseaux sociaux, le fête en présence d’Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Martha Figueroa, Andrea Escalona, ​​Pepillo Origel et bien d’autres.

Comme prévu et habituel, certaines célébrités ont mis en ligne des moments de la fête sur leurs histoires Instagram. Magda Rodriguez.

Selon les vidéos partagées, les invités ont apprécié de la musique live, de la nourriture, du t3quila et de la bière, le tout au milieu de la pandémie de coronavirus.

Pour cette raison, les animateurs de “Chisme No Like” ont partagé la nouvelle et ont qualifié la société de production de Hoy d’irresponsable, ainsi que les chauffeurs qui ont assisté à la réunion, car la pandémie continue de faire des victimes.

Ce qui est inquiétant ici, ce sont tous ces gens. Bien qu’il ait déjà donné du covid à l’un d’entre eux, comme Legarreta, mais rappelez-vous qu’il les redonne. Alors sans protection ni distance saine », a commenté Elisa Beristain.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Avant les photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux, les utilisateurs ont réagi et pas du tout dans le bon sens.

Pendant ce temps, les morts continuent »; «Et dans le programme, ils disent que nous prenons soin de nous»; “Cela parle de beaucoup d’irresponsabilité, ce sont des personnalités publiques”; “Quelle horreur avec ces irresponsables”; “Ils disent quelle repousse si le virus n’a jamais disparu” ont été certains des commentaires.

De son côté, le producteur Magda Rodriguez Il n’a pas caché qu’ils avaient organisé une fête surprise pour lui et a même partagé une photo du moment, où il a remercié les personnes présentes et laissé entendre qu’il y avait des mesures de sécurité.

Surprise!!!!!!! Je t’aime, en le cachant pendant un mois, toutes les mesures de sécurité et d’hygiène, aucune ne pardonne, et effectivement mes plus belles célébrations et Max avec cette pandémie, où le plus important est devenu les personnes proches de nous !!! Merci merci merci merci merci merci à tous pour un si bel anniversaire. Divin, magique, joyeux !! “, a écrit Magda Rodríguez.

D’autre part, à la suite de cette photographie partagée par le producteur, la prétendue distanciation entre les animateurs les plus acclamés de l’émission, Andrea Legarreta et Galilea Montijo, est réapparue, car à plusieurs reprises ils ont souligné qu’il n’y avait pas d’amitié entre eux et dans cette célébration. On ne les a pas vus ensemble, on a même vu qu’Andrea n’était même pas présente.

Cette photo confirme l’éloignement entre Gali et Andrea », a commenté un disciple de Magda.

Cependant, jusqu’à présent, ils n’ont rien commenté à ce sujet, car selon eux, les choses sont normales entre les deux pilotes, ce à quoi bien sûr les téléspectateurs et les internautes ne croient pas du tout.

Cela peut vous intéresser: Ils s’aiment toujours, Lorenzo Méndez parle de son amour pour Chiquis Rivera