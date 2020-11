F

Suite à l’album Future Utopia de Fraser T Smith inspiré par les grandes questions de la vie il y a deux semaines, voici le groupe folktronica anglais Tunng avec une collection consacrée à la mort. Comme la pièce de Smith, Dead Club ne se limite pas à la musique, avec des invités tels que le philosophe AC Grayling et l’auteur Max Porter, dont le livre Grief is the Thing With Feathers a été l’inspiration initiale du septième album du groupe.

Porter lit une nouvelle histoire sur le piano valsant lentement sur Woman. Même l’illusionniste de la télévision Derren Brown apparaît, parlant de la fin de la vie en termes de fin d’histoire, avant que les cordes élégiaques de Fatally Human ne pénètrent. Ceux qui veulent creuser plus profondément peuvent explorer le podcast Dead Club, qui propose des interviews complètes avec ces trois-là, ainsi que la rappeuse Speech Debelle discutant de la mort de son frère et médecin de soins palliatifs Kathryn Mannix.

C’est indéniablement bien chronométré. La mort a-t-elle déjà été aussi souvent au centre de nos préoccupations que cette année? Cela fonctionne comme un déclencheur de conversation plutôt que comme une collection de mélodies hummables, bien que A Million Colors gère un rebond improbable. Pourtant, ce n’est pas trop sombre et n’est pas sans humour.

La liste des dernières choses du dernier jour (“Thé! Cela pourrait vraiment être le dernier thé de votre vie”) est à la fois drôle et triste, tandis que la SDC m’a inspiré le nettoyage suédois de Google, qui vaut probablement la peine d’essayer avant qu’il trop tard.