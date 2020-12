Turn off the Light de Kimberly Loaiza est maintenant disponible Profitez-en! | Instagram

Connue sous le nom de La Lindura Mayor, la youtubeuse, chanteuse et femme d’affaires Kimberly loaiza a sorti l’un des singles les plus attendus par ses fans, “Éteint la lumière«Il a été publié il y a environ deux heures.

Il est rapidement devenu une tendance parmi ses beautés, c’est ainsi qu’il se réfère à ses fans qu’il adore de tout son être, immédiatement sa nouvelle chanson est devenue une tendance immédiatement, sur sa chaîne YouTube il atteint presque un demi-million de vues en juste deux heures.

Kimberly Loaiza est devenue une célébrité en moins de quatre ans, chacun des posts, vidéos ou nouveaux singles qu’elle sort a tendance à devenir immédiatement populaire.

Trois minutes et dix secondes sont celles qui durent la chanson “Apaga la luz” de Kimberly Loaiza, la vidéo officielle de La Lindura Mayor est assez fraîche, son développement commence dans ce qui semble être son département, elle semble être accompagnée par une autre personne mais en au cours de la vidéo on voit qu’il s’agit en fait d’un mannequin avec lequel il vit.

J’attendais enfin cette chanson et j’espère que Kimberly verra ce commentaire et je veux juste dire qu’elle éteint la lumière. C’est une chanson incroyable, je la recommande vivement », a écrit un internaute.

Sur Twitter Kimberly loaiza C’est redevenu une tendance, beaucoup disent qu’il est plus qu’évident qu’il commencera immédiatement à dépasser le million de vues sur sa chaîne officielle où il compte environ 8 millions 900 mille abonnés.

Éteindre la lumière est un autre niveau, ce sera un succès. Kim s’améliore de plus en plus professionnellement et s’améliore elle-même, quelle fierté de voir jusqu’où elle est venue grâce à ses efforts et son travail. ÉTEIGNEZ LA LUMIÈRE KL », ont-ils écrit sur Twitter.

Rapidement Kimberly loaiza Il s’est surpassé à chacune de ses sorties, sa popularité malgré le fait qu’à des occasions constantes ils ont voulu l’éclipser, ses fidèles fans viennent immédiatement à sa défense.

Bien qu’elle soit consciente qu’elle n’est pas une chanteuse née, elle met constamment tous ses efforts pour mieux apprendre et se développer dans cette partie de sa carrière, elle est fière de ses réalisations, tout comme son mari Juan de Dios Pantoja avec qui elle est à attend son deuxième enfant (beaucoup croient que ce sera un garçon).

Parmi les réalisations de Kimberly Loaiza, nous trouvons un single en anglais “Do it”, bien qu’il combine également des mots en espagnol et maintenant aussi cette chanson tant attendue qui a enfin atteint les oreilles de ses fans, nous pouvons sûrement déjà en profiter dans tous plateformes numériques.

Kim Loaiza était chargée de l’annoncer nouvelle chanson Dans tous ses réseaux sociaux, ce ne serait pas une surprise que dans quelques jours on la voit faire un Tik tok avec sa chanson de fond, une autre de ses plus grandes réalisations, elle occupe aujourd’hui la 16e place dans la liste des dix meilleures au monde, avec le plus grand nombre de followers.

Le phénomène Kimberly loaiza C’est quelque chose d’imparable, sûrement bientôt elle nous surprendra avec plus de projets dans lesquels elle travaille sûrement déjà avec son mari Juan de Dios Pantoja qui la soutient inconditionnellement.

Sans aucun doute, la belle interprète de “Tu m’as perdu” sera extrêmement contente des résultats qu’elle a en ce moment, peut-être quand elle a enregistré la vidéo qu’elle était déjà enceinte, dans quelques mois elle redeviendra une belle maman.

Comme vous le savez bien, elle a décidé de garder sa grossesse secrète pendant quelques mois, ceci parce qu’elle voulait avoir une gestion plus calme et qu’elle pourrait profiter de sa grossesse en gros, contrairement à la première de sa fille Kima Sofía où elle a reçu des critiques constantes, elle a pris le Décidant de garder le silence le plus possible pour qu’elle réussisse à profiter de ces mois calmes et très heureux, on la voit aujourd’hui radieuse et heureuse.

