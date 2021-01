T

Deux garçons de 16 ans ont été accusés de meurtre après qu’un étudiant «gentil et attentionné» du nord de Londres ait été poignardé à mort.

Anas Mezenner, 17 ans, a été retrouvé avec des blessures au couteau sur West Green Road, près de la station Turnpike Lane, juste après 21 heures mardi.

Des médecins et des policiers ont pratiqué la RCR en bordure de route avant que l’adolescent ne soit transporté d’urgence à l’hôpital, où il a été déclaré mort à 4 h 25.

Anas avait étudié les médias à l’université d’Islington après avoir terminé ses GCSE et rêvait de devenir pilote, a déclaré sa famille au Standard.

Les deux adolescents suspects ont été arrêtés le 20 janvier.

Vendredi matin, ils ont été inculpés de meurtre et de possession de pointes et de lames et devaient comparaître plus tard dans la journée devant la Magistrates ‘Court du nord de Londres.

Rendant hommage à son fils, la mère d’Anas a déclaré au Standard: «C’était un garçon adorable qui n’avait rien fait de mal. Il rêvait d’être pilote.

Son frère a déclaré: «Il regardait toujours des documentaires sur le vol, c’était ce qu’il voulait faire.

«Les légendes meurent toujours jeunes.»

L’inspecteur en chef-détective Jane Topping, à la tête de l’enquête, a déclaré: «Ma plus profonde sympathie va à la famille d’Anas.

«C’est la perte tragique d’un jeune homme qui était connu pour être gentil et attentionné, qui était inscrit dans un collège local avec un avenir radieux.

«C’est une perte de vie tragique et insensée. Je demande à quiconque ayant des informations sur ce meurtre de les partager avec l’équipe d’enquête. “