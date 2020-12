Mexico.- La plateforme de trafic spécialisée Waze rappelle les moments les plus importants qui se sont produits en termes de trafic routier tout au long de l’année à Mexico.

Waze vous rappelle les moments les plus importants qui se sont passés dans le trafic de la ville pendant la pandémie de Covid-19.

La pandémie de Covid-19 était un événement inattendu et au Mexique les répercussions de la crise sanitaire n’étaient pas mineures.

L’envoi de travailleurs pour faire du Home Office et les recommandations des autorités ont changé la façon d’utiliser la carte Waze, mais cela ne signifiait pas qu’elle n’était plus utile.

Voyons comment les utilisateurs de l’application qui héberge le plus grand réseau de conducteurs au monde ont vécu la pandémie:

Janvier – mars: la pandémie

Le premier cas de COVID-19 au Mexique a été détecté le 27 février 2020. Depuis, la population a été mise en alerte et les autorités ont recommandé aux personnes de rester chez elles.

Waze a mis en place un site Web contenant des informations et des données officielles sur le coronavirus et a commencé à travailler avec des bénévoles et des autorités chargées de l’édition de cartes pour tenir les utilisateurs informés des fermetures de routes et de l’emplacement des centres de test de diagnostic.

Avril – juin: rues vides à cause du COVID-19

Avec le feu rouge décrété, il y a eu une diminution très notable de la circulation. Les chiffres de Waze indiquent que le nombre de kilomètres parcourus par ses utilisateurs est tombé à 88% en mai.

À Mexico, les utilisateurs ont parcouru 74% et 76% de moins de distance qu’au début de l’année. À Puebla, 71% de kilomètres parcourus en moins ont été enregistrés; à Cuernavaca, la réduction des kilomètres parcourus se situe entre 83% et 88%, même en vacances. Monterrey (76%), Guadalajara (68%) et Querétaro (70%) ont également vu leurs kilomètres considérablement réduits.

Juillet – septembre: le retour progressif à la rue

Une fois le feu orange atteint, les chauffeurs ont recommencé à reprendre leurs activités et ont pris la rue.

Monterrey a enregistré une diminution de 45% des kilomètres parcourus, qui était auparavant de 76%. Guadalajara a réduit sa réduction de kilomètres de 68% en mai à 30% en juillet. Querétaro a enregistré une réduction des kilomètres à Waze de 37% dans la «nouvelle norme», qui atteignait jusqu’à 70% auparavant. Mexico, qui a déclaré 76% de kilomètres en moins parcourus par ses utilisateurs, est passée à 53% en juillet.

Octobre – décembre: la “ nouvelle normalité ”

Avec les gens de retour sur les routes, Waze a publié de nouveaux outils tels que l’enregistrement de votre itinéraire vers Carte en direct et Anges de notification, qui avertit l’utilisateur lorsque le trafic commence à augmenter sur un itinéraire qu’il emprunte fréquemment.

Il a également mis l’accent sur la détection des cliniques et des centres de diagnostic, ainsi que des entreprises avec service Pick & Collect, qui consiste à acheter les produits en ligne et à aller les récupérer sans sortir de la voiture.

Waze a créé des alliances avec le National Center for Blood Transfusion, pour localiser les principales banques de sang et encourager les dons; et une campagne pour donner de la visibilité sur la carte aux PME qui ont vu leurs ventes affectées pendant la pandémie.

2020 sera une année que peu d’oublieront, mais la collaboration entre les utilisateurs de Waze, les éditeurs bénévoles et les collaborateurs a fait de la carte un outil utile pour les personnes en période difficile, au-delà de simplement indiquer comment obtenir du “ point A ” au «Point B».

