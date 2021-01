En 2020, les plates-formes, HBO, Amazon Prime Video, Netflix et Rakuten TV, entre autres, ont poursuivi leur engagement envers le série documentaire axé sur le sport. Les caméras ont pénétré la vie quotidienne des équipes de football, des joueurs de tennis, des pilotes, du Tour de France …

La dernière danse (La dernière danse) était l’un des phénomènes de 2020, sans aucun doute. Figure de Michael Jordan a été porté à l’écran et de quelle manière. Une série documentaire qui a été créée Netflix dans lequel le travail de documentation a rendu les images qui ont été montrées captiver les fans, et pas si fans, du basket-ball, de la NBA et du sport.

Fernando Alonso est le protagoniste de Fernando. Une série dans laquelle les téléspectateurs peuvent voir comment le pilote asturien participe à l’Indianapolis 500, au Mans et ose le Rallye Dakar au début de l’année dernière. C’est l’une des propositions proposées par Amazon Prime Video, qui a récemment lancé également la deuxième saison de Six Dreams, Back To Win, axée sur la saison de Borja Iglesias, Aritz Aduriz, Santi Cazorla, Maheta Molango, Clemente Villaverde et Paco López. Fernando Torres et Carolina Marín Ils ont également capturé leurs expériences tout au long de leur vie professionnelle dans deux documentaires; Fernando Torres: le dernier symbole et Caroline: je peux parce que je pense que je peux, respectivement. La plateforme s’est également tournée vers les joueurs Xavi Hernández, David Villa, Juan Mata et Javi Martínez avec leurs footballeurs spéciaux du monde entier.

Parmi l’offre sportive de Rakuten TV, en 2020 Break Point: A Davis Cup Story est sorti, basé sur le Coupe Davis que l’Espagne a remporté en 2019. Il y avait aussi de la place pour la Sélection. Les Secrets de La Roja est un hommage aux joueurs qui ont dirigé la Sélection Espagnol pour gagner le Coupe du monde d’Afrique du Sud.

L’histoire de jeux paralympiques le compte Netflix sur Rising Phoenix. Un documentaire dans lequel se dévoile la course aux jeux pour les protagonistes. Également disponible sur la plateforme, The Day Less Thought, basé sur les expériences de l’équipe Movistar au cours de la saison 2019. Une série documentaire dans laquelle la vie quotidienne d’Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Richard Carapaz, Mikel Landa et les autres membres de l’équipe.

ET HBO pariez sur le football féminin avec la récente première de Un vrai rêve. Un documentaire qui raconte l’histoire de la transition de CD Tacon au Real Madrid féminin. La production a été créée le 28 décembre et est toujours disponible sur la plateforme.

La liste des séries, documentaires et films est longue. Le contenu audiovisuel qui existe actuellement est un luxe pour les amateurs de sport.