Mexico.- Il 2020 a amené de grandes personnalités, dont beaucoup affectées par la covid-19, une maladie qui a placé le pays à la quatrième place dans le monde en nombre de décès avec plus de 122 mille.

Voici une sélection des grandes figures du domaine artistique et culturel du Mexique qui nous ont quittés en 2020, en attendant que la pandémie passe pour qu’elles reçoivent l’hommage qu’elles méritent.

Armando Manzanero

Armando Manzanero. Photo: José Jorge Carreón, avec la permission de l’Auditorio Nacional

Presque fin 2020, le coronavirus a pris une grande place parmi les grands, le compositeur Armando Manzanero, considéré comme l’un des compositeurs les plus importants et prolifiques du Mexique et du reste de l’Amérique latine.

Manzanero est décédé le 28 décembre après avoir été hospitalisé pendant 10 jours et les derniers jours intubé. Il a laissé un héritage de plus de 500 chansons, certaines aussi connues que “J’adore”, Avec toi j’ai appris “,” Nous avions besoin de temps “,” Cet après-midi j’ai vu pleuvoir “.

Le ministère de la Culture a indiqué que lorsque la pandémie le permet, un hommage posthume aura lieu au Palacio de Bellas Artes.

Oscar Chavez

Oscar Chávez.

Au mois d’avril, autre grande star de la musique, le troubadour a également perdu la vie à cause du covid-19 à l’âge de 85 ans. Óscar Chávez, auteur de chansons comme «Macondo» et connu pour être l’un des plus grands représentants de la nouvelle chanson au Mexique.

Yoshio

Sur Twitter

Le 13 mai, le chanteur Yoshio a perdu la vie après avoir été hospitalisé pendant deux semaines à l’hôpital général de Xoco pour covid-19.

Quelques jours avant d’être hospitalisé, il a offert son dernier concert via le numérique depuis son domicile, dans lequel il avait des musiciens invités pour l’accompagner.

Fleur sauvage

PHOTO: ESPECIAL / CUARTOSCURO.COM

Ce 2020 Flor Silvestre, l’une des grandes voix féminines de la musique mexicaine et mère de Pepe Aguilar, est décédée en novembre à l’âge de 90 ans, la famille Aguilar n’en a pas précisé les causes.

Ce week-end, les Aguilar, Pepe et leurs deux enfants ont diffusé un concert préenregistré en hommage au Jour des Morts, intitulé «Mexican to the bone».

Manuel “Loco” Valdés

El Loco a perdu son combat contre le cancer en août. D’une dynastie d’acteurs, frère de Ramón et Germán Valdés “Tin Tan”, il a gagné l’affection du peuple avec des programmes tels que “Crazy Salad”.

Hector Suarez

Héctor Suárez (Cuartoscuro)

Également d’un cancer, le comédien, réalisateur et acteur de cinéma et de télévision Héctor Suárez est décédé en juin.

Suárez a été caractérisé par son travail imparable avec des projets jusqu’à ses derniers jours et ses personnages dans le programme “¿Qué nos pasa?” (1985-1987) ont été immortalisés.

Magda Rodriguez

La mort de la productrice Magda Rodríguez a eu un impact le 1er novembre, en raison de la surprise de son départ causé par une hypovolémie. Magda était la productrice de l’émission «Hoy», diffusée depuis des années.

Paul Leduc

Paul Leduc

Le réalisateur Paul Leduc est parti en octobre. Réalisateur d’œuvres telles que «Frida, Naturaleza viva» (1983) a forgé sa carrière comme l’un des représentants du cinéma indépendant au Mexique.

Jaime Humberto Hermosillo

Jaime Humberto Hermosillo / Photo: .

Alors que le réalisateur et scénariste se souvenait de “Doña Herlinda et son fils” et “Homework”, est décédé en janvier.

Manuel Felguerez

Manuel Felguerez

L’artiste plasticien de Zacatecas est décédé le 28 juin à cause du nouveau coronavirus, qui a pris sa vie mais a laissé sa célèbre peinture et sculpture abstraite.

Aussi dans les arts plastiques le peintre Arturo rivera, connu pour ses peintures provocantes sur la condition humaine, est décédé en octobre.

Ainsi ce 2020 n’a pas donné de trêve, que ce soit en raison de covid, d’un cancer, de crises cardiaques ou d’autres maladies, la mort a pris de nombreuses personnalités de différents domaines.

npq

