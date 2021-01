Le monde interne des organisations

2020 se termine enfin, ce qui restera sans aucun doute dans les mémoires comme un tournant dans l’histoire de l’administration moderne car elle a provoqué de profonds changements dans les modèles de travail traditionnels. Lequel de ces éléments sera permanent et lequel sera temporaire tant que la pandémie se poursuivra sans contrôle? Il y a beaucoup de spéculations à ce sujet et chacun parle de ce qu’il vit dans sa propre entreprise et industrie; cependant, il me semble que nous ne sommes pas encore pour le moment clairs sur cette question.

De mon point de vue, nous allons vivre le changement le plus significatif dans la dynamique des zones où le plus grand nombre de bureaux et de sociétés étaient concentrés, les célèbres zones connues sous le nom de “Godín” au Mexique. Ces lieux où, du lundi au vendredi, la vie tournait autour des employés de bureau, tout un écosystème alternatif autour d’eux. Les «gymnases» ouverts à partir de 4 heures du matin pour ceux qui voulaient éviter la circulation, les cafés du matin avant d’arriver au bureau, les étals pour faire cirer les chaussures, le fameux «come-come» qui séparait votre place de parking ou l’accès à la pension, sauf si vous étiez un cadre de haut rang et que vous ayez atteint une place dans le même immeuble de bureaux.

Transports en commun, depuis les stations de métro voisines, les minibus, les tournées avec des collègues de bureau ou des voisins qui coïncidaient sur le même parcours. Que diriez-vous des stands de nourriture pour le déjeuner du matin? Et les étals de bonbons pour le goûter ou «la cigarette» avec lesquels les potins du bureau ont été mis à jour?

Puis vint l’heure du déjeuner: “Quoi de neuf aujourd’hui?” Il y avait les étals de rue, les restaurants de restauration rapide, la restauration rapide des centres commerciaux à proximité et de là, monter le rang vers les restaurants haut de gamme pour essayer de fermer une entreprise ou simplement pour démontrer le statut qui avait été atteint sur le marché. échelle organisationnelle. Sur le chemin du retour au bureau, arrêtez-vous pour un autre “petit café”, pourquoi pas? Les files d’attente dans les immeubles pour monter dans l’ascenseur et les badges d’accès et de contrôle pour retourner aux bureaux. A partir de là, attendre l’heure de départ ou prendre le temps d’économiser à nouveau du trafic et ainsi de suite tous les jours.

En 2020, nous avons dû conserver tous ces souvenirs ainsi que notre garde-robe avec laquelle nous avions également l’habitude de rivaliser avec nos collègues et voisins de bureau, pour les remplacer par des vêtements confortables pour travailler à domicile, de la nourriture faite maison, des vidéoconférences et des discussions. Une journée de travail qui semble n’avoir ni début ni fin, mais assimiler une nouvelle façon d’interagir et d’obtenir des résultats identiques voire meilleurs.

Sans aucun doute, beaucoup de choses ne reviendront plus et resteront dans la mémoire d’une époque dont on se souviendra dans l’histoire de l’administration moderne, mais cela sera remplacé par une nouvelle réalité.

Nous construisons la nouvelle façon de travailler dans le monde interne des organisations. De nombreuses industries vont changer et d’autres disparaîtront pour faire place à de nouvelles qui naîtront pour répondre aux nouveaux besoins qui émergent avec tous ces changements. La vie trouve son chemin: c’est la bionomie organisationnelle.

Les organisations évoluent et trouvent un moyen de s’adapter à leur nouvel environnement. Avec ou sans aide, la vie organisationnelle en 2021 sera complètement différente de ce qu’elle était en 2020 et sans parler de ce qu’elle était à partir de 2019.

Sans en avoir encore pleinement conscience, les êtres organisationnels ont beaucoup évolué en quelques mois seulement. Le changement fait partie intégrante de quiconque travaille dans une organisation quel que soit son âge ou la génération à laquelle il appartient. Il n’y a pas de freins mentaux pour s’accrocher à un passé qui ne reviendra pas.

Accueillons avec enthousiasme et joie le début d’un nouveau cycle que nous devons vivre et dont nous sommes architectes et constructeurs. Une nouvelle étape dans l’histoire du monde organisationnel dont on se souviendra pour les années à venir. La responsabilité que ce soit tellement mieux que tout ce que nous savions auparavant est entièrement la nôtre et commence avec chacun de nous. Oui, cela commence avec vous et c’est aussi votre responsabilité.

Bienvenue 2021 dans le monde interne des organisations. Adieu à la vie Godín. Bonne année.

emc

