Parmi les mille sept cent cinquante-deux articles qui constituent le Code de droit canonique, à peine il suffit de lire les nombres 383 et 384 pour entrevoir le lourd fardeau qui pèse sur les épaules des évêques catholiques, surtout en période de crise.

Les deux canons contiennent une condensation éthique et morale des nombreux «devoirs» des bergers: «Il doit être attentif à tous les fidèles qui lui sont confiés, quels que soient leur âge, leur condition ou leur nationalité, qu’ils vivent sur le territoire ou si ils y sont temporairement », dit 383.

C’est la première des fonctions sociales que l’Église leur demande; les autres fonctions relèvent davantage du gouvernement, de la liturgie et de la diplomatie. Cependant, le droit canon leur demande explicitement d’être “ soucieux ”, c’est-à-dire: être attentif, diligent, désireux, serviable et prudent avec les catholiques sur leur territoire. La façon dont ce chiffre est écrit avertit qu’il s’agit plus d’une attitude qu’une tâche et, bien sûr, si l’évêque n’assume pas cette attitude dans sa vie quotidienne, cela devient évident.

Le chiffre 384 est encore plus détaillé sur ses responsabilités, en particulier avec les ministres sous sa garde: «L’évêque diocésain assiste avec une sollicitude particulière aux prêtres, qu’il doit écouter comme ses coopérateurs et conseillers, défendre leurs droits et veiller à ce qu’ils se conforment dûment les obligations de leur État, et qu’ils disposent des moyens et des institutions dont ils ont besoin pour accroître leur vie spirituelle et intellectuelle; et essayer de leur fournir, conformément à la norme de la loi, leur soutien honnête et leur assistance sociale ».

À une occasion, lors d’un dialogue avec un évêque mexicain sur ces «devoirs», il a réfléchi avec confiance: «Seulement endormi pourrais-je arrêter de penser à quel point il est lourd de remplir toutes mes responsabilités avec un zèle apostolique, d’être pour le peuple de Dieu et d’aider mon prêtres. C’est la raison pour laquelle, avant de nous endormir, nous demandons à Dieu de prendre soin de notre sommeil, mais dès que nous ouvrons les yeux, nous demandons à Dieu de nous aider ».

Et si dans les eaux calmes c’est déjà un fardeau terrible, dans les crises peut-être l’évêque ne devrait pas dormir mais devrait toujours rester à la demande de l’aide divine. Le frère Antonio González de Rosende l’explique dans son récit du bienheureux Juan de Palafox y Mendoza (1600-1659), évêque de Puebla et vice-roi de la Nouvelle-Espagne: «Les heures de prière mentale ont augmenté avec l’obligation de l’État, qui est le trésor des vertus, commençant ordinairement à trois heures du matin pour entrer dans cet exercice, et d’autres fois plus tôt »(Vie de Don Juan de Palafox. Livre I, Chapitre VIII).

Ces dernières semaines, une polémique s’est déchaînée parmi les médias et certains secteurs ecclésiastiques sur la responsabilité d’un évêque diocésain à l’égard de ses ministres en période de crise, notamment lorsque l’un d’eux tombe malade du COVID, dans un contexte de besoin économique. et difficile même d’accéder aux services médicaux et hospitaliers. Les canons sont très clairs, l’évêque est obligé de fournir une assistance sociale aux ministres incardinés dans son diocèse.

Mais de quel type d’aide sociale parle-t-on? Il est clair qu’un code universel tel que le droit canonique ne le détaille pas, mais dans l’esprit éthique et moral des deux canons la réponse peut être interprétée: tout ce qui est nécessaire, autant qu’il est entre les mains de l’évêque.

Il est clair qu’après dix mois sans l’activité régulière de l’Église catholique dans le monde, les institutions ecclésiastiques (principalement les curies paroissiales et diocésaines) sont dans le rouge et ont de plus en plus de mal à assumer ces responsabilités avec la générosité et la diligence qui à d’autres moments, ils auraient pu se manifester. Dans l’ensemble, le journaliste Emilio Abreu Gómez a bien dit: «Il y a des hommes à l’esprit élevé, impatients. Pour ceux-ci, une matinée est déjà le début d’un après-midi ».

