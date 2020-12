le Tirage de la loterie de Noël se rapproche de plus en plus et cette année sera encore plus spéciale car Il distribuera l’illusion après une année aussi compliquée et difficile que 2020 l’a été. En effet, beaucoup ont parié sur ce nombre pour leurs dixièmes, le 02.020, en particulier les plus superstitieux.

Beaucoup d’autres ont choisi le date à laquelle l’Espagne est entrée en détention nationale: 14 320 (14 mars 2020) et le nombre avec le Date du décès de Maradona: 25110 (25 novembre 2020).

Combinaison gagnante dans la série Lost

Certains optent aussi pour des dates précises comme les anniversaires, les anniversaires … mais il y a aussi ceux qui ont certains superstition avec certaines données qui apparaissent dans les séries télévisées. C’est le cas de la série Perdu, dans lequel les combinaisons apparaissent 4 8 15 16 23 42.

Ce chiffre était présent tout au long de la série et a marqué les téléspectateurs. Sa première apparition dans Lost était au début des premiers chapitres, lorsqu’un numéro de loterie a fait de l’un de ses protagonistes, Hurley, un millionnaire.. Un autre personnage l’avait prévenu de parier sur ce numéro qui, bien qu’il lui ait fait gagner une fortune, cela l’a également rendu très malchanceux tout au long de la fiction.

Cette combinaison Depuis lors, il a été très demandé par différents joueurs de loterie à travers le monde. Tel est le cas qu’en 2011, les numéros ont été attribués au tirage aux États-Unis. ‘Mega Millions ‘. C’est alors que le grand nombre de personnes qui ont joué ce numéro a été montré puisque plus de 9 000 personnes avaient misé sur ces chiffres.