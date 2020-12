le vacances de Noël sont juste autour du coin et entre les jours de congé, la tendance la plus consolidée du télétravail ou la plus grande implémentation de cours en ligne dans le cas des étudiants, cela vous donne certainement beaucoup plus de temps libre que les autres années à vous donner un coup de tête et dévorer ceux-ci séries que vous n’avez pas encore eu le temps de voir.

De plus, malgré le fait que le Plan de Noël du Gouvernement et des Communautés autorise les voyages pour retrouver la famille, la principale recommandation est de voyager le moins possible, de limiter les rassemblements sociaux et le désormais mythique «rester à la maison».

Quel meilleur plan de Noël et anti-coronavirus que de rester sur le canapé en profitant de la meilleure série sans risque d’attraper ou de se propager? Si cela doit être votre “ mod ” de Noël, nous vous apportons quelques recommandations pour regarder sur Netflix ce Noël:

Gambit de la dame

Oui, c’est le phénomène du moment et cela peut sembler très «mainstream», mais cela vaut la peine de passer par le cercle de la pression sociale et de profiter de cette merveille. Une série avec les échecs comme personnage principal, au début, ne semble pas très divertissante, mais Gambito de Dama (basé sur le roman de Walter Tevis) casse tous les schémas et vous surprend pratiquement dès la première minute grâce à son protagoniste, Beth Harmon (Anya Taylor-Joy).

Une jeune fille des années 60 qui fait irruption dans un monde dominé par les hommes (encore plus qu’aujourd’hui) dans un sport où les femmes sont totalement invisibles, ce qui change après l’arrivée de Beth sur les planches. Une Beth tourmentée qui parvient à se surpasser, elle et tout le monde, jusqu’à ce qu’elle atteigne le sommet. Une série avec un rythme qui vous donnera envie de la regarder en une seule journée, et comme elle compte peu de chapitres, elle devient le marathon parfait.

Foncé

Une série allemande qui en a monopolisé beaucoup, et pas étonnant. C’est devenu l’une des séries les mieux notées sur la plate-forme et bien qu’il s’agisse d’une série qui nécessite du temps et de la digestion pour comprendre, une fois qu’elle vous attrape, vous ne pouvez pas partir.

La série a trois saisons et chaque épisode est long et plein d’informations, ce n’est pas la série typique que vous portez en mangeant ou en faisant d’autres choses, elle a besoin de toute votre attention pour ne pas se perdre dans l’intrigue alambiquée, mais comme vous comprenez quoi arrive … vous ne voulez pas vous arrêter! Prenez du papier et un stylo et notez les liens familiaux de chaque personnage, cela vous évitera d’avoir à revoir des épisodes pendant les deuxième et troisième saisons. Conseils de sages.

L’ordre

Une série de deux saisons rapide et dynamique. Un petit rebondissement dans le monde de Harry Potter, car cette “ université des sorciers ” et des loups-garous mêle magie dans un contexte actuel à de légères touches de comédie qui donnent à la fiction un point original et plus bizarre.

La première saison est un peu plus lente et l’introduction des personnages et des objectifs prend plus de temps, mais la deuxième saison démarre déjà fort et le rythme est beaucoup plus rapide et plus intéressant. Vous ne voulez pas quitter l’écran tant que vous ne voyez pas comment les personnages s’en sortent. Série pas très longue et divertissante, idéale pour une frénésie de vacances.

Kalifat

La meilleure chose à propos de ce joyau de Netflix est sa dose de réalité, car il plonge dans quelque chose qui, malheureusement, est très réel aujourd’hui: le terrorisme islamiste. La série comporte deux intrigues parallèles qui, bien qu’au début elles semblent déconnectées, finissent par coïncider avec une fin pas trop heureuse.

La série, qui pourrait bien être un documentaire compte tenu de la véracité des histoires, plonge dans les jeunes de Suède, un pays qui abrite de nombreux réfugiés de pays comme la Syrie, par exemple, qui sont de deuxième ou troisième génération et vivent dans le pays plus ou moins occidentalisé. D’autre part, il reflète l’histoire de ce qui s’est passé en Syrie dominée par l’État islamique dans la chair de Pervin, une jeune femme d’origine syrienne qui retourne dans son pays après s’être mariée après avoir vécu en Suède pendant de nombreuses années.

Chaque chapitre progresse à travers les deux réalités jusqu’à ce que l’histoire finisse par se rassembler. Des connotations nouvelles, historiques et policières entourent ce joyau de la télévision suédoise qui, bien que dramatique, est une critique très réaliste de ce qui se passe avec les radicalisations des jeunes, garçons et filles, et qui fait également ressortir les couleurs de la culture occidentale. Histoire difficile mais importante.

Curon

Si vous aimez les films d’horreur, Curon vous aimera sûrement. Ce n’est pas une série d’horreur mais elle contient cet ingrédient mystérieux et quelque peu sombre qui accroche les amateurs de peur.

Tout se passe dans une petite ville italienne où il semble que rien ne se passe jamais, mais cache en réalité un sombre secret qui impliquera les protagonistes dans une expérience terrifiante.