2020 n’a pas été la meilleure année pour le réalisateur de ‘The Avengers’, puisque les accusations de harcèlement au travail qui lui sont imputées ont commencé à affecter son image, maintenant pour mettre une goutte de plus dans le verre de la polémique, Joss Whedon a quitté ‘The Nevers‘, une production originale de HBO sur laquelle il travaille depuis un moment.

Dans une déclaration publiée par le cinéaste via le portail CinemaBlend, il explique qu’il est très heureux d’avoir travaillé pour HBO, cependant, les défis qui lui ont été présentés cette année l’ont amené à reconsidérer et vous vous concentrerez mieux à concentrer votre énergie sur votre vie personnelle:

“Cette année de défis sans précédent a eu un impact sur ma vie et mes perspectives d’une manière que je n’aurais jamais pu imaginer, et tout en développant et en produisant The Nevers a été une expérience joyeuse, je me rends compte que le niveau d’engagement requis pour continuer, combiné avec Les défis physiques liés à l’organisation d’un spectacle aussi important pendant une pandémie mondiale sont plus que ce que je peux supporter. “