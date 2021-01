The Arrowverse est de retour avec ‘Batwoman’ ouvrant cette nouvelle étape des productions The CW, la prochaine sera ‘Superman & Lois’ mais à cause de ce dernier, ils retardent la première de la septième saison de ‘Flash’.

La première de la série The Last Son of Krypton durera 90 minutes, avec une émission spéciale d’une demi-heure pour célébrer le lancement de la première émission officielle Superman du réseau.

“Smallville” a lancé l’essor de la série de super-héros modernes avec un regard de dix ans sur les premières années de Clark Kent, tandis que “Supergirl” a abordé certaines des histoires les plus emblématiques du cousin de Man of Steel, Kara.

Mais «Superman & Lois» sera la première série télévisée avec «Superman» dans le titre depuis que «Luisa & Clark: Les nouvelles aventures de Superman» a été annulée en 1997, c’est pourquoi il y aura une grande fête.

Bien que la célébration aura un coût, depuis la série de ‘Flash’, le programme avec le plus grand public de la chaîne, et la série phare de super-héros de DC maintenant que «Arrow» est terminé, ne sortira plus le 23 février comme prévu.

“ Superman & Lois ” diffusera son premier épisode le 23 février, suivi d’une émission spéciale d’une demi-heure intitulée “ Superman & Lois: Legacy of Hope ”, qui présentera des aperçus sur les prochains épisodes, des interviews avec les acteurs et d’autres fans.

Avec Tyler Hoechlin comme Superman et Elizabeth Tulloch comme Lois Lane, la série verra comment les deux personnages s’acquittent de la tâche d’être les parents de deux adolescents, Jonathan et Jordan, interprétés respectivement par Jordan Elsass et Alexander Garfin.

Alors qu’ils retardent la première de la septième saison de «Flash» pour le 2 mars, soit une semaine après la date prévue, par The CW.