Ixtapan de la Sal.- Dans la ville magique de Ixtapan de la Sal, est San Pedro Tecomatepec, une communauté qui a trouvé sa valeur grâce à l’artisanat qui est fabriqué par 90 pour cent des familles qui habitent la ville.

Depuis plusieurs générations, ils se consacrent à la fabrication de poterie, qui a évolué sous l’effet des demandes des visiteurs.

Les mains des femmes et des hommes façonnent l’argile et deviennent source de vie Dans cette petite ville de potiers, pots, assiettes, cruches et autres produits sont fabriqués, qu’ils soient utilitaires ou ornementaux.

En se promenant dans ses rues, les visiteurs découvrent les ateliers d’artisans où les mains sèches et ridées des maîtres artisans comptent à elles seules des milliers d’heures consacrées à ce noble métier.

Les artisans mexicains depuis des décennies ont mélangé la terre et l’eau, en plus du fait qu’au fil du temps, leur technique ancienne a évolué. Des techniques telles que le forgeage et le moulage traditionnels sont devenues les méthodes les plus efficaces pour réaliser des designs originaux pour obtenir des pièces uniques, on pourrait dire que leurs créations proviennent de la terre elle-même.

La magie de l’élaboration commence par l’extraction de la boue dans les mines communautaires, plus tard dans les ateliers, ils la laissent sécher et une fois sèche, la déposent dans un récipient, la mouillent bien et la battent, tout ce processus sert à la nettoyer. les impuretés dont je suis venu comme les pierres et l’herbe.

Lorsqu’une consistance épaisse est obtenue, elle est filtrée, et comme elle est propre, elle est versée sur le sol pour la saupoudrer de sable, en la laissant reposer pendant un moment jusqu’à ce qu’elle devienne une pâte comme de la pâte à modeler pour pouvoir mouler.

Des milliers de pièces sont créées pour prendre plus tard la couleur sous l’impulsion exacte avec des conceptions simples, simples et élégantes qui capturent les mains des artisans, dans les fours à bois, elles sont préparées pour la cohésion et pour que les pièces aient la force de la cohérence, terminer sur le marché.

