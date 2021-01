L’année télévisuelle débute en 2021 comme elle l’a fait en 2020, avec plusieurs inconnues qui pendant l’année de la pandémie, où la télévision a dû se réinventer parfois, sont restées à l’antenne: qu’en est-il de la télévision publique? La bulle des plateformes avec de plus en plus d’offres ou va-t-elle continuer à monter en nombre d’abonnements? Une chaîne généraliste osera-t-elle risquer quelque chose d’original? Se contenter de l’habituel avec ses émissions de téléréalité, son actualité et ses rassemblements sociaux? Quand y aura-t-il plus de présentateurs dans les concours et les spectacles de talents? Les téléspectateurs n’ont jamais eu autant de facilité à choisir ce qu’il faut voir, quand et où. Et cela inclut les chaînes ouvertes et leurs plateformes et leur offre chez les opérateurs avec la possibilité de regarder le contenu en différé. 2021 promet plus de la même chose: des concours, des émissions de talents, des émissions de téléréalité, le retour de l’Eurovision et deux classiques de la télévision sportive: les Jeux Olympiques et l’Eurocup (qui doit avoir eu lieu en 2020).

Les célébrités et les célébrités sont la base du divertissement à la télévision espagnole, soit en tant que participants, soit en tant que jurés et juges. Loin sont de nombreux concours anonymes comme Big Brother. L’actualité sera sur La 1 et Antena 3. Après la bonne réception à l’automne dernier du succès international de Mask Singer, le réseau Atresmedia opte pour deux nouveaux formats: The Challenge et I See How You Sing. Le premier, dont la chaîne fait déjà la promotion, est un concours présenté par Roberto Leal dans lequel un groupe de célébrités (Ágatha Ruiz de la Prada, Kira Miró, Gemma Mengual, Jorge Sanz, entre autres) doit faire face à différents défis. Le second est une évolution du populaire Mask Singer (qui aura également un nouvel opus). Présenté par Manel Fuentes, c’est aussi une adaptation d’un format coréen. Dans celui-ci, un concurrent, assisté de conseillers célèbres (Ana Milan et Josie ont été confirmés), doit deviner si certains chanteurs sont bons ou mauvais, sans les entendre chanter. Antena 3 ajoutera également de nouvelles saisons de Tu cara me suena, La voz (dans ses versions pour adultes, enfants et seniors) et Qui veut devenir millionnaire.

Televisión Española continuera d’exploiter les formats de Masters of Sewing, Prodigies et, bien sûr, MasterChef (dans ses trois versions, tous garantissent un public fidèle et un bon public). Et trois nouveautés: Deux couples et une destination (des couples de célébrités voyageront à la rencontre de personnes plus célèbres en Espagne), La nuit du … avec Dani Rovira à la barre, avec un thème différent dans chaque programme et qui sera accompagné d’Antonio Resines, Pepe Viyuela, Cristina Medina, David Perdomo et Lara Ruiz et le spectacle de danse, The Dancer. Dans La 2, Cachitos de Hierro y Cromo revient; et l’une des grandes nouveautés, publiée jeudi dernier, est El condensador de fluzo, un programme de sensibilisation historique présenté par l’écrivain Juan Gómez-Jurado.

Dans Telecinco, leurs plus grands succès reviendront Survivors et The island of tentations et un troisième volet de The strong house. La nouveauté sera dans un retour promis de Big Brother, mais pour le moment la chaîne n’a pas avancé plus d’informations ou s’ils vont essayer de refaire un format anonyme. Got Talent et Ma maison est à vous, avec Bertín Osborne, reviendra également au grill. Cuatro Mediaset ne risquera pas non plus et pariera tout sur ce qui fonctionne pour lui: Premiers rendez-vous, Planeta Calleja, Volando voy et Quatrième millénaire.

En 2021, si la crise sanitaire le permet, les grandes célébrations sportives qui n’ont pas pu avoir lieu en 2020 sont prévues: le Championnat d’Europe de football, qui sera vu sur les chaînes Mediaset entre le 11 juin et le 11 juin. Juillet et les Jeux Olympiques de Tokyo (entre le 23 juillet et le 8 août), qui seront diffusés par TVE après l’approbation in extremis d’un budget d’environ 55 millions d’euros pour que les tests soient visibles, comme l’a fait toujours arrivé, à la télévision publique. Bien sûr, il le fera avec une offre plus petite que la normale, pour réduire les coûts, en mettant l’accent sur les compétitions avec une participation espagnole et les disciplines les plus emblématiques (athlétisme, natation et gymnastique).

Et la télévision publique est le grand doute de l’année 2021. Après plus de deux ans en état d’intérim, sous le contrôle de la seule administratrice Rosa María Mateo, l’élection du nouveau conseil d’administration de RTVE commence à se débloquer en janvier. Les 94 candidats (pour dix places) ont commencé à être convoqués dès demain devant le Comité consultatif des nominations. La stabilité de l’entité publique est vitale pour développer un plan de récupération de l’audience et du crédit perdu au cours de la dernière décennie.

La première série d’Amenábar et la fin de ‘La casa de papel’

Par Natalia Marcos

La production de fiction télévisée nationale bat son plein. Aux paris des canaux ouverts, qui maintiennent la série dans leur épine dorsale, s’ajoute l’engagement fort des plateformes de paiement nationales et internationales pour leur propre production. L’un des grands catalyseurs du grand moment que traverse aujourd’hui cette industrie a été le succès international de La casa de papel. La série prendra fin cette année sur Netflix avec une cinquième tranche qui fermera le coup porté à la Banque d’Espagne par les voleurs du masque de Dalí.

Mais la première de fiction télévisée nationale la plus attendue de 2021 est les débuts du cinéaste Alejandro Amenábar sur petit écran. Ce sera avec La Fortuna, un titre qu’il prépare pour Movistar + et qui est basé sur la bande dessinée El tesoro del Cisne Negro, de Paco Roca et Guillermo Corral, une histoire d’aventure qui raconte le pillage et la récupération du trésor de La Mercedes. Cette année, Movistar + recevra également la nouvelle série Enrique Urbizu, Libertad, l’histoire fantastique et aventure Paraíso, la comédie sur les rivalités du journalisme sportif radio Reyes de la Noche, en plus de la deuxième saison de Hierro, entre autres .

Amazon Prime Video poursuivra également son engagement dans la production espagnole et a dans son portefeuille les premières de La tempelanza, qui adapte le roman de María Dueñas, et A Private Affair, avec Aura Garrido et Jean Reno, qui rejoindra El internado: Las Cumbres, qui sortira en février. Une autre plateforme qui a opté pour son propre produit fabriqué en Espagne est Starzplay, qui a annoncé l’année dernière le lancement de deux projets, l’un axé sur l’industrie du porno à travers la vie de Nacho Vidal et l’autre sur un enlèvement express avec la signature d’Iván Escobar, l’un des responsables de Vis a vis. HBO a également une série en cours de création en 2021: Todo lo otro, créé par Abril Zamora.

En ce qui concerne les chaînes en clair, Atresmedia est déjà bien avancée dans la production d’Alba, une adaptation gratuite de la série turque à succès Fatmagül, du drame d’époque La cocinera de Castamar et de la comédie Debts, avec Carmen Maura. Parmi les premières de La 1, Ana Tramel se démarque. Le jeu, un thriller judiciaire avec Maribel Verdú à la tête du casting. Parmi les nouveautés de Telecinco, en plus de certaines fictions qui sont en attente de sortie et qui ont déjà été vues sur Amazon Prime Video, comme Charon ou Disappeared, se trouve The Emeritus, sur les dernières années du règne de Juan Carlos I.