Mexico,- Au vu des récentes spéculations médiatiques sur la création d’une «Super League» européenne, créée par certains clubs européens.

Vous pourriez être intéressé https://siete24.mx/deportes/

FIFA et ses six confédérations (AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC et UEFA). Ils ont rappelé qu’une telle compétition ne sera reconnue ni par la FIFA, ni par la confédération correspondante.

La FIFA avertit que tout club ou joueur impliqué dans une compétition ainsi que dans la Super League, par conséquent, ne serait pas autorisé à participer à une compétition organisée par la FIFA ou par sa confédération correspondante.

Les statuts de la FIFA et des confédérations établissent que toutes les compétitions seront organisées par l’organe compétent à leur niveau correspondant.

La FIFA est la seule autorité au niveau mondial, et les confédérations au niveau continental.

En ce sens, les confédérations reconnaissent la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, dans son format actuel et nouveau, comme la seule compétition mondiale de clubs, et non comme une possible Super League.

Alors que la FIFA reconnaît les compétitions de clubs organisées par les confédérations comme les seules compétitions de clubs continentales.

Les principes universels de mérite sportif, de solidarité, de promotion et de relégation, selon la FIFA, sont la base de la pyramide du football qui garantit le succès mondial du football.

Enfin, dans sa déclaration, la FIFA déclare que le football a une longue et fructueuse histoire grâce à ces principes. La participation aux compétitions mondiales et continentales doit toujours être gagnée sur le terrain.

Photo gracieuseté de la FIFA

Suivez nos réseaux sociaux