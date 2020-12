Êtes-vous ennuyé de regarder les mêmes programmes encore et encore à la télévision traditionnelle? Il est vrai que pendant ces jours d’enfermement, le petit écran est l’un des principaux divertissements pour passer du temps à la maison. Pourtant, depuis quelques années, les productions télévisuelles les plus ambitieuses se retrouvent sur des plateformes de streaming, dont l’offre de séries et de films est plus large et plus variée que jamais.

Malgré cela, s’abonner à l’un de ces services est plus facile et moins coûteux que vous ne le pensez. Plateformes comme Disney +, HBO Espagne et Vidéo Amazon Prime ils ont des milliers d’options de divertissement pour tous les goûts et, mieux encore, périodes d’essai entièrement gratuites. C’est pourquoi, ci-dessous, nous vous indiquons les avantages, le catalogue et les conditions d’abonnement de chacun de ces services.

Disney +

Toujours de la série ‘The Mandalorian’, de Disney +.

En plus de proposer l’ensemble du catalogue des films classiques et contemporains du monde de Disney, tels que Le roi Lion ou Congelé, la nouvelle plateforme Disney +il a également les productions de toutes les franchises qui sont devenues une partie de l’entreprise. C’est pourquoi vous pouvez également choisir à la demande les grandes productions du studio Pixar, dont les quatre tranches de Histoire de jouet et les deux chapitres de Les incroyables, l’univers Marvel avec la saga de Les Vengeurs et tous les films de Guerres des étoiles.

Mais ce nouveau service à la demande s’accompagne également de contenus inédits et exclusifs, parmi lesquels se distingue la première de la série en Espagne. Le mandalorien, situé dans l’univers Star Wars. Et pour les fans de super-héros Marvel, en particulier les plus petits, la série documentaire est disponible Projet Heroes, dans lequel plusieurs enfants qui ont généré des impacts positifs dans leurs communautés sont représentés dans leurs propres bandes dessinées.

L’abonnement Disney + a un prix mensuel de 6,99 euros par mois ou un cotisation annuelle de 69,99 euros. Mais si vous n’êtes toujours pas convaincu de vous abonner, vous pouvez profiter d’une période d’essai de sept jours entièrement gratuits. Le service comprend la possibilité de reproduire du contenu jusqu’à quatre appareils simultanément, en plus de permettre le télécharger n’importe quelle série ou film sur 10 ordinateurs différents pour les voir sans internet.

HBO Espagne

Toujours de la série HBO «Tchernobyl».

Avez-vous manqué le grand succès international de Game of Thrones? Vous avez encore le temps de vous émerveiller devant l’une des productions télévisuelles les plus ambitieuses de l’histoire. Dans HBO Espagne Vous disposez des huit saisons complètes de la série, ainsi que d’autres titres originaux du réseau américain qui ont été plébiscités ces dernières années, parmi lesquels Westworld et Tchernobyl, et des classiques de la taille Les Sopranos ou Le fil.

À son catalogue original intéressant, HBO Espagne a également ajouté des séries populaires d’autres sociétés de production pour enrichir son offre. Ce sont des titres actuels tels que Le conte de la bonne, de la plateforme Hulu, et tout le contenu de la chaîne américaine de dessins animés pour adultes Adult Swim, y compris le célèbre Rick et morty (que le 3 mai ouvre de nouveaux chapitres). Et pour les amateurs de comédie, deux séries sont disponibles qui sont déjà un classique de la télévision: copains, avec ses 10 saisons complètes, et La théorie du Big Bang.

Pour commencer à profiter du catalogue HBO Espagne, vous disposez d’une période d’essai de 15 jours entièrement gratuits et sans aucun engagement de rester. Ensuite, l’abonnement est au prix de 8,99 euros par mois et il peut également être annulé à tout moment. Vous pouvez télécharger l’application sur les téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs, Vodafone TV, la console de jeu PlayStation et n’importe quel téléviseur Apple TV ou Chromecast, et lire du contenu sur deux appareils simultanément.

Vidéo Amazon Prime

Photo tirée de la série «Jack Ryan», d’Amazon Prime Video.

Le rôle principal d’Al Pacino dans Chasseurs est la dernière grande sortie de Vidéo Amazon Prime, qui possède un vaste catalogue de séries puissantes et ambitieuses. En plus de sa production la plus récente, d’autres grands paris se démarquent tels que Jack Ryan, une série d’action sur les conspirations internationales démêlées par un analyste de la CIA. Vous pouvez également retrouver l’histoire de La merveilleuse Mme Maisel, à propos d’une femme qui devient commentatrice de stand-up, et du documentaire du capitaine du Real Madrid en Le cœur de Sergio Ramos.

Mais le catalogue Prime Video n’est pas seulement sur le petit écran; sa collection de films est également très large et diversifiée. Parmi sa sélection, vous pouvez choisir parmi des films acclamés ces dernières années, tels que les lauréats des Oscars Livre vert et clair de luneet des classiques de l’histoire du cinéma de la taille de Le parrain, Sauver le soldat Ryan, Club de combat ou Le gladiateur.

L’abonnement à Amazon Prime Video est le moins cher de ce type de plate-forme, car il a un prix de 4,99 euros par mois ou 36 euros par an. Le service peut être annulé à tout moment et, si vous ne l’avez pas essayé auparavant, vous pouvez en profiter 30 jours gratuits. Comme si cela ne suffisait pas, le paiement comprend les services de Amazon prime pour profiter d’une livraison gratuite et rapide sur vos achats, ainsi que du catalogue e-book de Lecture principale et plus de deux millions de chansons sur Musique Prime.

*Les recommandations pour que les livraisons de commandes en ligne puissent être effectuées en toute sécurité pour les distributeurs et les clients indiquent qu’il faut éviter le contact direct entre les deux, maintenir une distance de sécurité et se laver les mains après l’ouverture du colis. Tous les concessionnaires doivent faire preuve d’une extrême prudence.

* Tous les prix inclus dans cet article sont mis à jour au 17/04/2020.

** AS reçoit une commission pour chaque abonnement