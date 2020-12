Metepec.- Le Secrétariat à l’environnement du Gouvernement de l’État du Mexique a lancé des actions dans la phase I de Contingence environnementale atmosphérique due aux particules dans les zones métropolitaines de la vallée de Toluca et de Santiago Tianguistenco.

Ce 25 décembre, à 08h00, une valeur maximale de 181 points de l’indice de qualité de l’air des particules PM2,5 (130,0 microgrammes par mètre cube) a été enregistrée, à la station San Mateo Atenco (SM), en la municipalité de San Mateo Atenco.

Pendant les activités des fêtes de Noël, dans la nuit du 24 et tôt le matin de ce 25 décembre, de fortes concentrations de particules PM2,5 ont été enregistrées, entraînant des niveaux à atteindre dans la fourchette de «très mauvaise qualité de l’air », Pour les zones métropolitaines de Valle de Toluca et Santiago Tianguistenco.

Ce qui précède s’explique par des événements extraordinaires tels que des feux de joie et la combustion de pièces pyrotechniques, typiques de la tradition de la fête de Noël, ainsi que par la présence d’inversion thermique et de conditions météorologiques défavorables pour leur dispersion.

Les actions de la phase I pour la fraction PM2,5 de particules en suspension sont activées conformément à l’accord établissant le programme hivernal émergent pour les urgences environnementales atmosphériques dans la zone métropolitaine de la vallée de Toluca et la zone métropolitaine de Santiago Tianguistenco, publié le 22 décembre 2020 dans le Journal officiel du gouvernement.

Le gouvernement de l’État du Mexique émet les mesures et recommandations suivantes pour protéger la santé de la population tout en maintenant des niveaux élevés de contamination.

Pour rester informé de l’état de la qualité de l’air dans la vallée de Toluca, vous pouvez visiter le site Web: http://rama.edomex.gob.mx/calidaddelaire

Les citoyens de ces quartiers doivent éviter de sortir dans la rue et, s’ils le font, privilégier l’utilisation de masques ou de masques faciaux pour réduire la respiration des polluants.

Évitez d’utiliser des véhicules pour éviter les zones à fort trafic, en particulier pendant les heures de pointe.

Ils doivent rester à l’intérieur et limiter le temps des activités de plein air, en particulier les groupes sensibles tels que les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes respiratoires et cardiovasculaires.

Évitez de faire des activités civiques, culturelles et récréatives; ainsi que de faire de l’exercice à l’extérieur à tout moment de la journée, car ces activités peuvent augmenter la dose de polluants inhalés.

En cas de climatisation au bureau, à la maison ou dans la voiture, il est recommandé de l’utiliser en mode «recirculation», ainsi que de garder les portes et fenêtres fermées.

Pour réduire la génération et l’exposition de particules à l’intérieur, il est recommandé de ne pas allumer de bougies ou de brûler du bois, du charbon de bois ou d’autres matériaux et de ne pas fumer.

Il est recommandé d’inclure des fruits et légumes contenant des antioxydants dans l’alimentation, car ils peuvent aider à améliorer les défenses et à prévenir les effets de la contamination.

Essayez de rester à l’intérieur avec les fenêtres et les portes fermées pour éviter une gêne pour les yeux, la gorge et le nez.

Pour éviter de fortes concentrations de polluants, le Gouvernement de l’État du Mexique recommande à la population d’éviter de brûler des feux d’artifice, du bois de chauffage, des feux de joie et des pneus, de réduire l’utilisation de véhicules privés et l’accumulation de déchets et de carburants qui peuvent s’enflammer avec soulager et générer des brûlures.

L’industrie fédérale et locale doit suspendre les activités de combustion liées à la cuisson de la brique, de la céramique et de la fusion dans les fours artisanaux, ainsi que les sources fixes de l’industrie manufacturière de compétence fédérale ou locale qui ont des équipements, des procédés ou des activités de combustion qui génèrent des particules ils réduiront 40 pour cent de leurs émissions de particules.

Ils doivent suspendre les activités des centrales à béton (fixes ou mobiles) qui ne disposent pas d’équipements de contrôle des émissions.

Concernant les restrictions sur les services, ils doivent suspendre les activités de construction, de rénovation, de démolition et de terrassement, à l’exception des décharges sanitaires, ainsi que toute activité d’exploitation des bancs de matériaux en pierre.

Ils doivent également suspendre les activités de mouvement des matériaux générateurs de particules à l’air libre dans les établissements de matériaux de construction (sable et gravier), ainsi que les activités dans les établissements qui utilisent le bois de chauffage ou le charbon comme combustible et qui ne disposent pas d’équipements de contrôle pour émissions.

Les autorités sanitaires, dans le cadre de leurs compétences, diffuseront des recommandations de protection. Le commandement forestier sera chargé d’intensifier la surveillance et la lutte contre les incendies dans les zones rurales.

Les pratiques de formation et de formation du personnel, où le brûlage des matériaux et des déchets est pratiqué, seront interdites.

L’autorité compétente informe les producteurs de briques, de céramiques et de fonderies dans les fours artisanaux qu’ils doivent reprogrammer la cuisson de leurs produits.

La structure responsable mènera des opérations de confiscation des feux d’artifice illégaux dans les marchés et entrepôts, et encouragera également avec les autorités auxiliaires la réduction de leur brûlage.

Les activités d’entretien des infrastructures urbaines de l’administration locale correspondante qui génèrent des émissions fugitives de particules (mouvement de terre, fouilles, entretien des jardins et des crêtes, entre autres) doivent être suspendues, à l’exception de celles qui s’occupent de réparations urgentes.

Les travaux qui gênent ou gênent la circulation doivent être suspendus, à l’exception de ceux qui concernent des réparations urgentes, ainsi que la détection et la sanction des véhicules de transport de matériaux de construction ouverts sans toile de recouvrement et / ou qui déversent des matériaux.

La coordination avec les autorités municipales chargées de l’environnement est essentielle pour que, dans le cadre de leur compétence, elles supervisent le balayage humide des rues et avenues avec de l’eau traitée, ainsi que les travaux inachevés afin d’éviter de laisser des matériaux de construction sur les rues et routes.

De même, des campagnes de nettoyage et de surveillance des ordures devraient être entreprises dans les zones exposées aux incendies, ainsi que des opérations visant à empêcher l’allumage des incendies et la combustion de pneus ou d’autres déchets.

Évitez de brûler comme méthode de préparation de la terre ou pour enlever les restes de la récolte.

ebv